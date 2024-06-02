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日職／44歲石川雅規超猛 菜鳥球季起連23年勝投破紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
石川雅規。養樂多隊官方X
石川雅規。養樂多隊官方X

日本職棒現役最年長投手、養樂多隊44歲老將石川雅規真的不簡單，今天在跨聯盟比賽對樂天隊之戰先發5局無失分，奪下本季首勝，也從2002年新人球季開始，連續23季都有勝投，寫下日職新紀錄。

石川雅規用65球完成5局任務，只被揮出4支安打，養樂多1局上就攻下3分奠定勝基，包括村上宗隆兩分砲，本季第13轟出爐，力挺老前輩完成豐功偉業。

這場比賽打完5局因為大雨裁定結束，養樂多以4：0獲勝，石川雅規在紀錄上還是完封勝，本季出賽4場投出1勝1敗、防禦率2，生涯剛好186勝186敗。

日職原來新人球季起，連續年度奪勝是米田哲也保有的22年，從1956年到1977年歷經阪急、阪神、近鐵隊完成，今天被生涯從未轉隊的石川雅規超越。

養樂多在中央聯盟排名墊底，賽前2連敗、7連不勝，石川雅規不但幫助球隊止敗，歷年在跨聯盟比賽奪下29勝，也是日職最佳紀錄。

樂天39歲投手岸孝之今天先發5局，被揮出7支安打、失4分，吞下完投敗，本季戰績掉到2勝5敗、防禦率3.64。

樂天 養樂多

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