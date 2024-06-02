快訊

今強降雨大進補！曾文等3大水庫單日已進水近900萬噸

改口宣布送分...教甄考題爆爭議未釋疑惹議 北市教育局回應了

直播／宣告「新的運算時代開始」！黃仁勳台大演說秀國台語 跑上台幽默喊這句話

中職／球探在看！徐若熙飆154公里 5.2局8K本季代表作

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊強投徐若熙在台北大巨蛋登板，本壘後方聚集球探觀察。記者陳正興／攝影
味全龍隊強投徐若熙在台北大巨蛋登板，本壘後方聚集球探觀察。記者陳正興／攝影

昨天看完古林睿煬，美、日職棒駐台球探「大遷徙」今天聚集在台北大巨蛋本壘後方，這回要看的是味全龍隊「龍之子」，徐若熙也繳出5.2局8次三振的演出，用球數、三振數雙創本季新高，現場計分板雖顯示150公里球速，不過球探測得約154公里。

徐若熙開賽連續解決7人次，直到3局上才被岳東華敲出安打，接下來更是對林吳晉瑋投出保送，2出局後又被江坤宇敲出安打，丟掉1分；4局上徐若熙遇到危機，開局接連被陳俊秀、曾頌恩敲安，但他連抓3個出局數凍結壘包，包含2K。

5局上徐若熙又遇到麻煩，投出保送後，岳政華的短打造成三壘手傳球失誤，反變成無人出局、一三壘有人，總教練葉君璋上來爭執岳政華觸擊時踩到打擊區的線外，不過裁判經過討論後，判定沒有問題。

不過龍隊先抓到兄弟雙盜壘戰術，觸殺三壘跑者避免失分，徐若熙雖對江坤宇投出保送，但接著讓許基宏敲出內野飛球、三振掉陳俊秀，沒有掉分。

龍隊在5局下攻下2分取得3：1領先，徐若熙6局上續投，先解決掉曾頌恩，又被張志豪敲安，再對王政順投出三振後，因為對岳東華投出四壞保送而退場。

徐若熙最終投5.2局退場，用97球被敲5支安打，投出8次三振本季最高，但也有4次四壞保送；徐若熙生涯第一年20場出賽25次四壞保送，今年8場已經22次。

今天共有日職火腿隊、養樂多隊、軟銀隊、樂天隊、羅德隊等，美職球隊則有道奇隊、海盜隊、紅襪隊、響尾蛇隊、教士隊等，至少10支球隊到場，首局球探測到徐若熙最快到96哩。

味全龍隊強投徐若熙在台北大巨蛋登板，本壘後方聚集球探觀察。記者陳正興／攝影
味全龍隊強投徐若熙在台北大巨蛋登板，本壘後方聚集球探觀察。記者陳正興／攝影

徐若熙 曾頌恩

延伸閱讀

中職／味全龍投手徐若熙先發 美日職逾10隊球探大巨蛋觀賽

中職／徐若熙重返大巨蛋 對投手優勢沒感覺

12強／賽程地主有利很正常 洪總看投手人才庫近年最好

中職／徐若熙何時回歸已有譜 葉總不憂戰力「俊杰是人才」

相關新聞

中職／徐若熙5.2局8K強壓兄弟 劉俊緯生涯首轟助龍止敗

味全龍隊賽前教練團大調動，今天靠著徐若熙5.2局8K失1分好投，加上林孝程2支適時安打，以6：2擊敗中信兄弟隊，中止3連...

中職／球探在看！徐若熙飆154公里 5.2局8K本季代表作

昨天看完古林睿煬，美、日職棒駐台球探「大遷徙」今天聚集在台北大巨蛋本壘後方，這回要看的是味全龍隊「龍之子」，徐若熙也繳出...

中職／3連敗味全龍終於有動作了！教練團調整高須洋介任首席

中職味全龍隊今天有教練團調整，高須洋介改任首席教練、張建銘為打擊教練，郭勝安回到投手教練職務，黃亦志任牛棚教練，總教練葉...

中職／大巨蛋三連戰全破1萬6千人 味全龍最速10萬人次

味全龍隊在台北大巨蛋三連戰，票房賺飽飽，今天進場人數達16818人，三場都突破1萬6千人，也成為中職第一支在大巨蛋達到1...

中職／周思齊拚百盜想按下球迷靜音鍵「太明顯啦！」

距離「千安、百轟、百盜」只差最後一步，中信兄弟隊周思齊昨天在大巨蛋嘗試又落空，他反覆說著：「真的很艱難。」難度一方面是自...

中職／雄鷹、猿隊之戰因大雨停賽 洋砲魔鷹第9轟暫保留

台鋼雄鷹隊今天繼續在高雄澄清湖球場迎戰樂天桃猿隊，進行3連戰最後一戰，打到3局上結束因雨勢太大被迫中斷，形成保留比賽，雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。