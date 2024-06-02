中職／球探在看！徐若熙飆154公里 5.2局8K本季代表作

昨天看完古林睿煬，美、日職棒駐台球探「大遷徙」今天聚集在台北大巨蛋本壘後方，這回要看的是味全龍隊「龍之子」，徐若熙也繳出5.2局8次三振的演出，用球數、三振數雙創本季新高，現場計分板雖顯示150公里球速，不過球探測得約154公里。

徐若熙開賽連續解決7人次，直到3局上才被岳東華敲出安打，接下來更是對林吳晉瑋投出保送，2出局後又被江坤宇敲出安打，丟掉1分；4局上徐若熙遇到危機，開局接連被陳俊秀、曾頌恩敲安，但他連抓3個出局數凍結壘包，包含2K。

5局上徐若熙又遇到麻煩，投出保送後，岳政華的短打造成三壘手傳球失誤，反變成無人出局、一三壘有人，總教練葉君璋上來爭執岳政華觸擊時踩到打擊區的線外，不過裁判經過討論後，判定沒有問題。

不過龍隊先抓到兄弟雙盜壘戰術，觸殺三壘跑者避免失分，徐若熙雖對江坤宇投出保送，但接著讓許基宏敲出內野飛球、三振掉陳俊秀，沒有掉分。

龍隊在5局下攻下2分取得3：1領先，徐若熙6局上續投，先解決掉曾頌恩，又被張志豪敲安，再對王政順投出三振後，因為對岳東華投出四壞保送而退場。

徐若熙最終投5.2局退場，用97球被敲5支安打，投出8次三振本季最高，但也有4次四壞保送；徐若熙生涯第一年20場出賽25次四壞保送，今年8場已經22次。