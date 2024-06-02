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中職／雄鷹、猿隊之戰因大雨停賽 洋砲魔鷹第9轟暫保留
台鋼雄鷹隊今天繼續在高雄澄清湖球場迎戰樂天桃猿隊，進行3連戰最後一戰，打到3局上結束因雨勢太大被迫中斷，形成保留比賽，雄鷹暫以1：0領先，將於30日（周日）下午5點原地再戰。
猿隊洋投魔神樂開季前6場先發投出5連勝，還未嘗過敗績，此役挑戰本季第6勝，開賽就挨轟處於落後局面，投完前兩局失1分。
雄鷹1局下1出局後，洋砲魔鷹轟出右外野方向陽春砲，攻下全場第1分；這是他在最近5場比賽首次開轟，也是生涯對戰猿隊8場首轟紀錄，本季累積9支全壘打追平統一獅隊林安可，並列全聯盟第1，由於保留比賽，還未列入官方紀錄。
雄鷹日本投手小野寺賢人賽前7場先發，戰績2勝3敗、防禦率2.11，今天投3局只被揮出兩支安打，讓猿隊無法破蛋。
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