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棒球／30歲才第一次打球…女棒聯賽新增U12組補缺憾

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
2024年台灣女子棒球聯賽今年新增U12少女組，好棒無敵社區棒球隊的王苡歆（左）因此能夠參賽。記者蘇志畬／攝影
2024年台灣女子棒球聯賽今年新增U12少女組，好棒無敵社區棒球隊的王苡歆（左）因此能夠參賽。記者蘇志畬／攝影

2024年台灣女子棒球聯賽今年新增U12少女組，讓不少學姊們羨慕不已，理事長柯亮群就表示，過去從事女子棒球運動的選手，很多人直到30歲才打第一場正式比賽，也期待增加賽事機會，讓學校更願意成立球隊。

台灣女子棒球在世界棒壘球總會的世界排名中位列第二，不過台灣女子棒球運動推廣協會理事長柯亮群表示，整體發展跟男子棒球還是有一段差距，第1點是賽事少，第2是球隊少，第3是知道的人少，希望透過女子棒球聯賽，解決這3個問題。

女子棒球聯賽首屆只有7隊參賽，到今年第5屆隊伍數來到13支，其中有4隊參加U12少女組，更首度開放15歲以上球員皆可參賽，柯亮群表示，增加年齡層是希望能夠彌補過去，不少球員小時候沒機會打球的遺憾。

就讀景興國小的王苡歆就加入好棒無敵社區棒球隊，跟隊友們一起參賽，王苡歆表示，自己從三年級就開始因為姊姊兒開始接觸棒球，作為外野手的她說：「很喜歡接到球、打出去的聲音。」首次參賽既期待也緊張，「希望打出去就好，安打不強求。」

「我的小孩要去哪裡打球？」台灣女棒推廣協會秘書長廖立欣透露，協會收到的詢問中，這類疑惑占了8成，而國小沒有女棒賽事，讓她們難以回答，從女棒聯賽先有個開始，「學校知道有比賽，隊伍才組得起來，家長也才知道怎麼支持。」

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