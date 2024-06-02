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中職／曾峻岳10中繼排名第3 肩膀緊繃降到二軍休養

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
富邦悍將隊投手曾峻岳。報系資料照
富邦悍將隊投手曾峻岳。報系資料照

中華職棒原定今天在新莊球場進行的統一獅、富邦悍將隊之戰因雨延賽，將於29日進行補賽，悍將異動球員名單，把曾峻岳、張瑞麟降到二軍。

上半季賽事已經進行2/3，悍將目前19勝20敗暫居第4，落後排名第1的獅隊7.5場勝差，但和排名第2、第3的中信兄弟和樂天桃猿隊之間，最多只有1.5場勝差，排名之爭相當激烈。

曾峻岳目前後援出賽21場，合計21.2局失4分，戰績10中繼2救援、防禦率1.66，在中繼成功排行榜和味全龍隊洋投銳歐並列第3，落後隊友王尉永和樂天桃猿隊王志煊2中繼。

悍將球團指出，曾峻岳因肩膀緊繃，前往醫院檢查後，醫生建議需要休養恢復，教練團為了讓他有完整恢復時間，先讓他降到二軍休息。

曾峻岳 樂天桃猿

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