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棒球／女棒開打！吳思瑤邀總統當球評 自嘲不能只打架

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
2024年台灣女子棒球聯賽開幕記者會，立委吳思瑤（右三）出席，教育部體育署署長鄭世忠（右一）、中華民國棒球協會常務理事高人傑（右二）到場。記者蘇志畬／攝影
2024年台灣女子棒球聯賽開幕記者會，立委吳思瑤（右三）出席，教育部體育署署長鄭世忠（右一）、中華民國棒球協會常務理事高人傑（右二）到場。記者蘇志畬／攝影

台灣女子棒球聯賽邁入第5屆，今天開幕記者會中，立法委員吳思瑤到場支持外，身兼台灣女子棒球運動推廣協會榮譽理事長的她也透露，會邀請總統賴清德來擔任球評，更要向女子球員致敬，開玩笑說：「我要學習妳們，不能只在立法院打架。」

2024年女子棒球聯賽從5月25日開打，將一路打到11月，在全台6個縣市、9座球場，進行60多場比賽，今年規模擴大至13支隊伍，還首次設立U12少女組，目的就是希望能為更多年輕女孩創造參與棒球的機會，提供一個盡情展現的舞台。

吳思瑤表示，近年在立法院有越來越多女性立委，一起支持女子運動，自己也協助女棒獲得更多社會力量、爭取政府補助，感謝今天到場的體育署署長鄭世忠支持，「今年補助經費終於從6位數到7位數。」

眾所周知，總統賴清德是棒球迷，吳思瑤已經遞出邀請，希望他能擔任其中一場賽事的球評，而副總統蕭美琴也已經答應，會在其中一場擔任開球嘉賓。

會答應擔任台灣女子棒球運動推廣協會榮譽理事長，吳思瑤希望能夠推動運動平權，「棒球不止男生可以，女生也可以打，希望女子棒球可以成為美好的生活日常。」

不過提到自己的運動習慣，吳思瑤有些不好意思坦承，因工作繁忙，運動的機會比較少，「可能只有在立法院打架健身，這個比較負面啦，還是會找機會請協會同仁帶我一起體驗棒球，我也會當最強大啦啦隊。」

教育部體育署署長鄭世忠、台北市體育局副局長吳健羣、中華民國棒球協會常務理事高人傑也分別致詞，表達對台灣女子棒球運動推廣協會大力推動女棒的感謝。高人傑也透露，理事長辜仲諒很重視女子棒球的參與，今年的中信盃黑豹旗更將增加女子隊伍數量列為目標。

2024年台灣女子棒球聯賽開幕記者會。記者蘇志畬／攝影
2024年台灣女子棒球聯賽開幕記者會。記者蘇志畬／攝影
2024年台灣女子棒球聯賽開幕記者會，立委吳思瑤（中）出席。記者蘇志畬／攝影
2024年台灣女子棒球聯賽開幕記者會，立委吳思瑤（中）出席。記者蘇志畬／攝影

棒球 體育署 黑豹旗

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