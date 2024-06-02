快訊

前廠長指「核四重啟只需3年300億」 台電：欠缺專業評估令人遺憾

以色列極右派嗆解散聯合政府 威脅內唐亞胡拒絕拜登最新停火協議

韓國瑜找國民黨立委吃飯 謝衣鳯曝聊天內容

中職／周思齊拚百盜想按下球迷靜音鍵「太明顯啦！」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊周思齊昨晚在台北大巨蛋挑戰生涯百盜，結果被觸殺出局。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊周思齊昨晚在台北大巨蛋挑戰生涯百盜，結果被觸殺出局。記者許正宏／攝影

距離「千安、百轟、百盜」只差最後一步，中信兄弟周思齊昨天在大巨蛋嘗試又落空，他反覆說著：「真的很艱難。」難度一方面是自己腳程，另一方面是關注度，希望球迷可以開啟「靜音」模式，「小聲一點，不然大家都知道了。」

周思齊生涯累積1801支安打、144轟，盜壘也來到99次的倒數階段，昨天7局上場代跑，全場都知道他蓄勢待發，也真的發動盜壘，只不過仍被刺殺出局，而9局上打擊時也靠野手選擇上壘，二壘壘包雖空著，但最終沒有發動盜壘。

「這對我說是很難的事。」周思齊談到外界關注度時這麼說：「我自己很想完成，但重點不是完成，前面8位千安百轟百盜有誰記得？希望我可以讓紀錄傳承下去。」

「這麼老了還跑什麼？」周思齊雖然沒有直接聽說，但也知道外界有這樣的耳語，「對我來說，困難在於年紀、速度，也會遺憾年輕時怎麼不多跑一點？搞不好現在已經200盜了。」

但周思齊還不會氣餒，面對艱難過程只希望球迷配合小聲一點，不要一上壘就「盜！盜！盜！」，周董笑說：「這樣太明顯了，最好代跑、代打播報組也不要說是我上去了。」周思齊寄望低調方式，增加完成百盜的成功率。

中信兄弟隊周思齊昨晚在台北大巨蛋挑戰生涯百盜，結果被觸殺出局。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊周思齊昨晚在台北大巨蛋挑戰生涯百盜，結果被觸殺出局。記者許正宏／攝影

中信兄弟 周思齊

延伸閱讀

中職／張志豪帶攻勢也帶氣氛 親密舉動讓平野苦笑

中職／盜盜盜！周思齊受盜壘王禮遇 希望過去勇敢點

中職／周思齊第99盜露燦笑 戴培峰：學長跑太快

中職／兄弟3E誤事…悍將猛打德保拉8分逆轉勝

相關新聞

中職／3連敗味全龍終於有動作了！教練團調整高須洋介任首席

中職味全龍隊今天有教練團調整，高須洋介改任首席教練、張建銘為打擊教練，郭勝安回到投手教練職務，黃亦志任牛棚教練，總教練葉...

中職／周思齊拚百盜想按下球迷靜音鍵「太明顯啦！」

距離「千安、百轟、百盜」只差最後一步，中信兄弟隊周思齊昨天在大巨蛋嘗試又落空，他反覆說著：「真的很艱難。」難度一方面是自...

棒球／30歲才第一次打球…女棒聯賽新增U12組補缺憾

2024年台灣女子棒球聯賽今年新增U12少女組，讓不少學姊們羨慕不已，理事長柯亮群就表示，過去從事女子棒球運動的選手，很...

中職／龍隊10戰僅2勝 高須洋介勉球員設定目標努力變好

中職味全龍隊近10戰只贏2場、得分效率不佳，今天賽前教練團職務調整，改任首席教練的高須洋介表示，這不僅是心態問題，在職棒...

中職／曾峻岳10中繼排名第3 肩膀緊繃降到二軍休養

中華職棒原定今天在新莊球場進行的統一獅、富邦悍將隊之戰因雨延賽，將於29日進行補賽，悍將異動球員名單，把曾峻岳、張瑞麟降...

棒球／女棒開打！吳思瑤邀總統當球評 自嘲不能只打架

台灣女子棒球聯賽邁入第5屆，今天開幕記者會中，立法委員吳思瑤到場支持外，身兼台灣女子棒球運動推廣協會榮譽理事長的她也透露...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。