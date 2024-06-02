中職／周思齊拚百盜想按下球迷靜音鍵「太明顯啦！」
距離「千安、百轟、百盜」只差最後一步，中信兄弟隊周思齊昨天在大巨蛋嘗試又落空，他反覆說著：「真的很艱難。」難度一方面是自己腳程，另一方面是關注度，希望球迷可以開啟「靜音」模式，「小聲一點，不然大家都知道了。」
周思齊生涯累積1801支安打、144轟，盜壘也來到99次的倒數階段，昨天7局上場代跑，全場都知道他蓄勢待發，也真的發動盜壘，只不過仍被刺殺出局，而9局上打擊時也靠野手選擇上壘，二壘壘包雖空著，但最終沒有發動盜壘。
「這對我說是很難的事。」周思齊談到外界關注度時這麼說：「我自己很想完成，但重點不是完成，前面8位千安百轟百盜有誰記得？希望我可以讓紀錄傳承下去。」
「這麼老了還跑什麼？」周思齊雖然沒有直接聽說，但也知道外界有這樣的耳語，「對我來說，困難在於年紀、速度，也會遺憾年輕時怎麼不多跑一點？搞不好現在已經200盜了。」
但周思齊還不會氣餒，面對艱難過程只希望球迷配合小聲一點，不要一上壘就「盜！盜！盜！」，周董笑說：「這樣太明顯了，最好代跑、代打播報組也不要說是我上去了。」周思齊寄望低調方式，增加完成百盜的成功率。
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