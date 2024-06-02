MLB／低級失誤後轟出生涯首支滿貫砲 鈴木誠也狠甩球棒洩憤
小熊隊日本好手鈴木誠也，今天在芝加哥主場從狗熊變成英雄，2局上出現低級失誤，2局下立刻轟出滿貫砲追平比數，也讓小熊保住贏球機會，終場以7：5逆轉勝紅人隊，3連戰前兩戰追平戰局。
紅人2局上兩出局滿壘有人的局面，梅利（Luke Maile）揮出右外野方向高飛必死球，眼看這半局就要結束，鈴木誠也竟然漏接，讓現場36430名球迷當場傻眼。
Oh no...— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 2, 2024
Three runs score on the dropped fly ball by Seiya Suzuki pic.twitter.com/QyodzPfukg
紅人壘上3名跑者全部跑回本壘，梅利也攻占二壘，再靠下一棒安打護送得分，變成4：0領先，這4分都是小熊先發投手史提爾（Justin Steele）非自責分。
2局下機會來了，紅人先發投手格林（Hunter Greene）控球失常，面對前5名打者投出兩次三振、3次保送，剛好在2出局滿壘時輪到鈴木誠也打擊，他在纏鬥7球後把98英里速球轟上左外野看台，形成400英尺滿貫砲，一下子追成4：4平手。
Seiya Suzuki: Absolute cinema pic.twitter.com/XYjtu4iaAo— MLB (@MLB) June 2, 2024
這是鈴木誠也本季第6轟、生涯第40轟，也是旅美3年首支滿貫砲，他狠狠甩掉球棒發洩情緒，跑回本壘時，壘上3名隊友和他開心擊掌。
兩隊打完前7局5：5，小熊游擊手史旺森（Dansby Swanson）8局下轟出兩分砲，本季第5轟成為致勝一擊，幫助球隊結束3連敗。
鈴木誠也今年出賽34場，只出現兩次失誤，2局上意外漏接讓小熊一度陷入險境；儘管生涯首支滿貫砲彌補錯誤，他還是無法接受這個離譜守備，「說實話，我真的不太記得那次打擊了，更重要2局上應在右外野接住球才對。」
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