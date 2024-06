MLB／低級失誤後轟出生涯首支滿貫砲 鈴木誠也狠甩球棒洩憤

小熊隊日本好手鈴木誠也,今天在芝加哥主場從狗熊變成英雄,2局上出現低級失誤,2局下立刻轟出滿貫砲追平比數,也讓小熊保住贏球機會,終場以7:5逆轉勝紅人隊,3連戰前兩戰追平戰局。

紅人2局上兩出局滿壘有人的局面,梅利(Luke Maile)揮出右外野方向高飛必死球,眼看這半局就要結束,鈴木誠也竟然漏接,讓現場36430名球迷當場傻眼。

Oh no...



Three runs score on the dropped fly ball by Seiya Suzuki pic.twitter.com/QyodzPfukg