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中職／洋投肯特回鍋 猿隊新戰力加盟

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊宣布洋投肯特加盟。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊宣布洋投肯特加盟。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿補強外籍戰力，確定延攬擁有中華職棒經驗的美國籍投手肯特（Matthew Kent）入團，為目前陣中第五位洋將，肯特將於下周抵台，強化團隊先發戰力。

肯特是名左投，他於2015年開啟職棒生涯，在美國職棒期間最高層級為3A，2022年肯特於馬林魚3A出賽28場，其中25場為先發登板，留下9勝11敗防禦率4.99的紀錄，去年轉往中華職棒加入富邦悍將隊。

樂天桃猿表示，肯特擁有中華職棒經驗，對整體環境熟悉，成績也相當穩定，而且是名左投，對於團隊戰力有很大加分效果，期待他能發揮過往的穩定性，強化球隊先發輪值。

肯特已與樂天桃猿簽下合約，目前仍維持自主訓練，預計於下週抵達台灣，隨即投入團隊訓練。

中華職棒 富邦悍將 樂天桃猿

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