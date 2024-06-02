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中職／3連敗味全龍終於有動作了！教練團調整高須洋介任首席

中央社／ 台北2日電
味全龍昨日吞下3連敗。味全龍提供
味全龍昨日吞下3連敗。味全龍提供

中職味全龍隊今天有教練團調整，高須洋介改任首席教練、張建銘為打擊教練，郭勝安回到投手教練職務，黃亦志任牛棚教練，總教練葉君璋表示，球員成長階段盼借重高須洋介經驗。

中華職棒味全龍隊近期吞下3連敗，今天也有教練團職務調整，賽前總教練葉君璋表示，高須洋介和張建銘職務對調，郭勝安和黃亦志職務也對調。

葉君璋表示，高須洋介原任打擊教練，但日本人的習慣是，當打擊教練就比較不會去干涉其他的訓練，但龍隊教練團其實都算年輕，在球隊成長階段，很需要高須洋介這樣有經驗的教練帶入一些不同的思想，讓球隊整體往上提升。

葉君璋表示，這不會是1、2天考慮就決定的事情，也不是因為任何單一狀況，今天這樣的職務調整是經過這段時間觀察，認為可能對球隊比較適合的方式。

葉君璋也提到，高須洋介改任一軍首席教練，可以給予比較大的發揮空間；至於先前曾一度將郭勝安、黃亦志職務對調，今天也再換回來，郭勝安回到投手教練位置。

葉君璋 郭勝安 黃亦志

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