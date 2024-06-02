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MiLB／林振瑋飆速158公里 先發6局掉3分無關勝負

中央社／ 台北2日電
林振瑋先發投6局失3分、無關勝敗。資料照
林振瑋先發投6局失3分、無關勝敗。資料照

旅美老虎隊野手李灝宇2A出賽手感火燙，今天單場4安、敲出個人本季第7轟，貢獻4分打點；紅雀隊1A台灣投手林振瑋則是先發投6局失3分、最快球速158公里、無關勝敗。

美國職棒小聯盟2A底特律老虎隊今天與舊金山巨人隊交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打3棒、守二壘，李灝宇1局上敲出右外野方向安打，3局上敲出三壘方向滾地球出局，5局上敲出中外野方向飛球出局。

李灝宇7局上壘上有人時敲出二壘打、送回1分，8局上得點圈有人機會，再敲出右外野方向安打又添1分，9局上球隊10比1領先、壘上有人，李灝宇敲出2分砲，幫助球隊再將領先拉大。

李灝宇今天總計6打數敲出4支安打，包括1發2分砲，貢獻4分打點，近期連7場出賽敲安，連4場比賽單場至少雙安，賽後打擊率2成76；球隊終場以14比1搶勝。

聖路易紅雀隊1A今天與紐約洋基隊1A交手，紅雀隊由台灣投手林振瑋先發，林振瑋總計用88球投6局，被敲出5支安打，投出7次三振、有1次保送，失掉3分責失分，退場時球隊1比3落後。

紅雀隊7、9局各追回1分，也讓林振瑋敗投解套，延長賽10局上洋基隊搶下2分，紅雀隊10局下無力追分，終場以3比5吞敗；林振瑋無關勝敗、賽後防禦率3.00。

林振瑋 紅雀

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