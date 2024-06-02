棒球／U23世界盃培訓隊開訓 將安排與二軍打7場練習賽

U23世界盃棒球賽台灣培訓隊昨天報到、今天正式展開集訓，預計安排7場與中職二軍球隊練習賽，25日出發前往美國與美國NCAA大學明星隊打對抗賽，備戰9月舉行的U23世界盃。

U23世界盃棒球賽今年將於9月5日至15日在中國杭州紹興棒壘球體育文化中心舉行，中華民國棒球協會5月中公布26人培訓名單，由總教練郭李建夫領軍，名單也特別納入4名因為超齡無法打亞洲青棒賽的投手張峻瑋、黃仲翔、韋宏亮和林維恩。

球隊昨天在台中報到、今天正式展開集訓，集訓間安排7場與中職二軍球隊包括富邦悍將、樂天桃猿和味全龍隊的練習賽，首場練習賽預計8日舉行。此次帶入12名投手，教練團初步規劃，與中職二軍7場練習賽預計會讓7名不同投手嘗試先發。

U23培訓隊將一路集訓至24日，25日出發前往美國與美國NCAA大學明星隊打對抗賽，之後再轉往捷克比賽，透過與國外球隊高強度對抗賽磨練，備戰U23世界盃正式賽。