快訊

搶親新光金是有備而來？ 中信金「起手式」暗藏玄機

教甄答案爆爭議、出題錯字不斷 考生：一題之差影響很大

MLB／大谷翔平生涯百盜達陣 亞洲第4人、日本第3人

棒球／U23世界盃培訓隊開訓 將安排與二軍打7場練習賽

中央社／ 台北2日電
U23世界盃棒球賽台灣培訓隊2日正式展開集訓。圖／中華民國棒球協會提供
U23世界盃棒球賽台灣培訓隊2日正式展開集訓。圖／中華民國棒球協會提供

U23世界盃棒球賽台灣培訓隊昨天報到、今天正式展開集訓，預計安排7場與中職二軍球隊練習賽，25日出發前往美國與美國NCAA大學明星隊打對抗賽，備戰9月舉行的U23世界盃。

U23世界盃棒球賽今年將於9月5日至15日在中國杭州紹興棒壘球體育文化中心舉行，中華民國棒球協會5月中公布26人培訓名單，由總教練郭李建夫領軍，名單也特別納入4名因為超齡無法打亞洲青棒賽的投手張峻瑋、黃仲翔、韋宏亮和林維恩。

球隊昨天在台中報到、今天正式展開集訓，集訓間安排7場與中職二軍球隊包括富邦悍將、樂天桃猿和味全龍隊的練習賽，首場練習賽預計8日舉行。此次帶入12名投手，教練團初步規劃，與中職二軍7場練習賽預計會讓7名不同投手嘗試先發。

U23培訓隊將一路集訓至24日，25日出發前往美國與美國NCAA大學明星隊打對抗賽，之後再轉往捷克比賽，透過與國外球隊高強度對抗賽磨練，備戰U23世界盃正式賽。

中職 棒球

延伸閱讀

中職／掐指一算有料到轉任中繼 郭俊麟享受對戰前隊友

NBA／分區第5種子挑戰聯盟64勝龍頭 獨行俠欲創造歷史

玉山盃／北市重整心情拚敗部 投打發揮勝苗栗

中職／徐若熙重返大巨蛋 對投手優勢沒感覺

相關新聞

中職／黃仁勳脫下皮衣穿93號開球 大巨蛋觀眾前小緊張

中職史上身價最高開球嘉賓造訪台北大巨蛋，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳脫下招牌皮衣，穿上味全龍隊球衣，與研華科技嵌入式...

中職／29688人！龍象戰+黃仁勳人氣 寫大巨蛋票房新高

味全龍隊今天與中信兄弟隊在台北大巨蛋交手，「AI教父」黃仁勳現身開球帶動下，吸引29688人進場，寫下中職在大巨蛋賽的賽...

棒球／U23世界盃培訓隊開訓 將安排與二軍打7場練習賽

U23世界盃棒球賽台灣培訓隊昨天報到、今天正式展開集訓，預計安排7場與中職二軍球隊練習賽，25日出發前往美國與美國NCA...

MiLB／林振瑋飆速158公里 先發6局掉3分無關勝負

旅美老虎隊野手李灝宇2A出賽手感火燙，今天單場4安、敲出個人本季第7轟，貢獻4分打點；紅雀隊1A台灣投手林振瑋則是先發投...

中職／悍將特別推出「友好市集」 端午節好康大放送

富邦悍將隊將於10日端午節當天，在新莊球場和中信兄弟隊交手，特別推出「友好市集」活動，超過20攤文創市集熱鬧登場。

中職／龍象大戰大巨蛋29688人破紀錄 獅隊2棒代打賭贏逆轉克悍將

統一獅隊針對王尉永部署的代打部隊，第7局第一把失敗、再賭第二把，林佳緯一棒建功，敲出兩分打點追平安打，獅隊進一步在第8局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。