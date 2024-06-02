中職／悍將特別推出「友好市集」 端午節好康大放送

富邦悍將隊將於10日端午節當天，在新莊球場和中信兄弟隊交手，特別推出「友好市集」活動，超過20攤文創市集熱鬧登場。

悍將今天公布活動相關內容如下：

端午佳節何處去？就來新莊城堡逛市集為悍將加油吧！富邦悍將「友好市集」主題日將在10日端午節當天登場，超過20個攤位來到新莊棒球場，打造大型市集聚落，要讓大家有吃有玩還有拿，其中「棒球YouTuber」台南Josh也將來到友好市集設攤，與悍將家人們舉辦近距離互動簽書見面會，另外電影「我想和你在一起」主角群林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫也將來到新莊棒球場，和悍將家人們一起同樂。

端午連假的最後一天，新莊城堡「友好市集」逛起來，各式各樣風格類型的攤位等你來體驗，包括手作小物、造型汽球、植物盆栽、水晶飾品、果乾農產以及各式美食，場外舞台還將邀請街頭藝人黃裕庭駐唱表演，超過20個市集攤位讓你逛到滿載而歸。

另外悍將家人最友好的暈船好朋友「棒球YouTuber」台南Josh，也會帶著新書來到友好市集與大家分享，並將舉辦簽書見面會，當日購買JOSH新書，還可以獲得悍將APP點數10點，歡迎大家帶著新書來給Josh過火加持。

初夏愛戀從逛「友好市集」開始，要和大家分享一部青春愛情喜劇電影《我想和你在一起》即將在 7 月 5 日上映，主演演員林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫將來到新莊棒球場獻出開球初體驗，讓我們一起感受青春的美好吧。

端午節當天更不能少了香包來過節，主題日限定「有好工藝-端午香包手作體驗」，只要透過悍將APP兌換體驗資格，將可體驗製作悍將專屬香包。主題日進場的球迷朋友，還可以獲得Tempo抗菌倍護乾+濕MINI隨手包一份，數量有限，送完為止，更多活動詳情，可上富邦悍將官方網站查詢。