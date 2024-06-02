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中職／龍象大戰大巨蛋29688人破紀錄 獅隊2棒代打賭贏逆轉克悍將

聯合報／ 記者陳宛晶蘇志畬／台北報導
中華職棒龍象大戰，吸引共29688人進場，創下中職在大巨蛋賽的賽事票房新高，也是史上最高。記者許正宏／攝影
中華職棒龍象大戰，吸引共29688人進場，創下中職在大巨蛋賽的賽事票房新高，也是史上最高。記者許正宏／攝影

統一獅隊針對王尉永部署的代打部隊，第7局第一把失敗、再賭第二把，林佳緯一棒建功，敲出兩分打點追平安打，獅隊進一步在第8局攻下超前分，終場以5：4逆轉擊敗富邦悍將隊，上半季封王魔術數字減為M14。

獅隊由古林睿煬先發5局失4分，第3局挨了董子恩的陽春砲後浮現不穩，最終單局丟掉4分。此役在現場逾20位球探面前登板，是否影響表現？古林睿煬認為沒影響，「我知道的是，每場都有（球探），就算沒來也會看轉播，自己能做的就是把該做的事做好。」

獅隊雖先處於0：4落後，但打線在後半段掀起反撲，第6局先追回2分，第7局陳仕朋留下二、三壘有人危機交到王尉永手中，獅隊連續兩棒推出代打，林安可遭到三振，林佳緯一棒敲出追平安打，8局再靠陳重廷的高飛犧牲打攻下超前分。

對於代打抉擇，總教練林岳平指出，原本想拚林安可這一棒，沒成功就是再賭一把，「面對王尉永，我認為郭阜林比較沒機會，結果有賭對啦。」林佳緯也透露，教練事先就已經告知，如果換上王尉永要他準備代打。

中信兄弟隊以7：3擊敗味全龍隊，在台北大巨蛋2萬9688人破紀錄的球迷前，拿下2連勝，總教練平野惠一更締造巨蛋「首跨」紀錄，引起球迷熱議。

兄弟靠著張志豪首局的3分打點三壘安打墊高勝率，先發投手猛登也繳出5.2局失1分好投，不過6局下2出局後對陳品捷投出的第4顆壞球與主審有不同意見，差點引起衝突，平野惠一見狀立刻跨越面前的欄杆，衝上場擋在主審與猛登之間。

「怕猛登驅逐出場。」平野惠一說：「當下雙方情緒興奮，自己想讓兩人冷靜下來。」猛登有被保護感覺，「總教練有在身後支持我們。」但也開玩笑說：「沒想到他運動天分這麼好。」

兄弟 大巨蛋 教練

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