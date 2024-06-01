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中職／張志豪帶攻勢也帶氣氛 親密舉動讓平野苦笑
中信兄弟隊今天在台北大巨蛋以7：3擊敗味全龍隊，張志豪單場2安、3分打點，1局上的3分打點三壘打成為勝利關鍵，相隔超過1年再敲三壘打，張志豪笑說：「還跑得動。」
張志豪今年到5月22日才升上一軍出賽，不過短短8場比賽就敲出11分打點，張志豪表示，在二軍調整到最好才上來，長打是有運氣因素在，「有時打得好也會被接到。」
曾計劃以100支三壘安打為目標，張志豪今天將生涯支數推進到67支，他說：「距離目標還有一點距離，希望可以達成。」
兄弟總教練平野惠一則指出：「志豪的歸隊真的幫球隊大忙。」不僅是在場上，就連場下也會帶動氣氛，指導學弟。
今天6局上就是一例，張志豪敲出二壘打後，跑回來得分時還故意把手套上塵土擦在平野惠一球衣上，平野惠一被問到此題忍不住苦笑：「他一直是這樣對我，很想跟他說『欸，我是總教練耶』。」
對於帶動球隊氣氛，張志豪認為，這是學長該做的，「但必須場上也要有表現，才能帶動學弟，就像以前彭政閔、周思齊、陳江和他們一樣，我只是延續下來。」
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