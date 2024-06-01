中職／看平野跨欄暖心又好笑 猛登讚：運動天賦好

中信兄弟隊今天以7：3擊敗味全龍隊，猛登先發5.2局失1分拿下勝投，不過6局下與主審對峙的插曲引起更大討論，看見總教練平野惠一衝上來攔住主審，猛登有被保護的感覺，「總教練有在身後支持我們。」

事件出現在6局下2出局後，猛登面對陳品捷投出的第4顆壞球，對於主審的判定有不同見解，因此雙手一攤上前想要溝通，平野惠一見狀立刻跨越圍欄衝上場，擋在主審身前，避免兩人靠近而產生衝突。

猛登表示，當下只是對於主審的判決不能同意，「我想要投完6局，那一球我覺得是好球。」但是看到平野惠一衝上來，確實也讓猛登轉換心情，「感覺很開心，總教練有在身後支持我們。」

後來冷靜下來再看比賽精華影片，猛登看到完整跨欄影片說：「其實滿好笑的，沒想到他的運動天份這麼好。」對於最後一句，猛登也馬上補充是開玩笑：「我知道他曾經是日本職棒選手啦。」

對於今天自己的表現，猛登表示，前面製造比較多滾地球，導致場上有狀況，但跟捕手林吳晉瑋一起擬定的計畫，後來有成功走下去。