快訊

孫安佐爆泰國吸大麻闖禍…再傳孫鵬、狄鶯當街吵架遭目擊 爭執內容曝光

畫面曝光！泥流落石中斷蘇花公路 逾10車受困、人群中有嬰兒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／看平野跨欄暖心又好笑 猛登讚：運動天賦好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，第6局，兄弟隊投手猛登（左）在2出局後面對陳品捷，卻對第4顆被判定壞球的落點向主審表達不滿，主審雙手一攤往前走，平野惠一見狀立刻跨越面前的欄杆，衝上場擋在主審與猛登之間，捕手也上前安撫投手。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，第6局，兄弟隊投手猛登（左）在2出局後面對陳品捷，卻對第4顆被判定壞球的落點向主審表達不滿，主審雙手一攤往前走，平野惠一見狀立刻跨越面前的欄杆，衝上場擋在主審與猛登之間，捕手也上前安撫投手。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊今天以7：3擊敗味全龍隊，猛登先發5.2局失1分拿下勝投，不過6局下與主審對峙的插曲引起更大討論，看見總教練平野惠一衝上來攔住主審，猛登有被保護的感覺，「總教練有在身後支持我們。」

事件出現在6局下2出局後，猛登面對陳品捷投出的第4顆壞球，對於主審的判定有不同見解，因此雙手一攤上前想要溝通，平野惠一見狀立刻跨越圍欄衝上場，擋在主審身前，避免兩人靠近而產生衝突。

猛登表示，當下只是對於主審的判決不能同意，「我想要投完6局，那一球我覺得是好球。」但是看到平野惠一衝上來，確實也讓猛登轉換心情，「感覺很開心，總教練有在身後支持我們。」

後來冷靜下來再看比賽精華影片，猛登看到完整跨欄影片說：「其實滿好笑的，沒想到他的運動天份這麼好。」對於最後一句，猛登也馬上補充是開玩笑：「我知道他曾經是日本職棒選手啦。」

對於今天自己的表現，猛登表示，前面製造比較多滾地球，導致場上有狀況，但跟捕手林吳晉瑋一起擬定的計畫，後來有成功走下去。

中信兄弟 味全龍 平野惠一

延伸閱讀

中職／巨蛋「首跨」熱議 平野惠一好奇：討論我腿短？

中職／龍象大戰 猛登碎念引主審不滿 平野跨欄救援

中職／平野大巨蛋跨欄救猛登 兄弟猛攻屠龍2連勝

中職／兄弟5月打擊狂 平野惠一不敢大意：要看出局方式

相關新聞

中職／黃仁勳脫下皮衣穿93號開球 大巨蛋觀眾前小緊張

中職史上身價最高開球嘉賓造訪台北大巨蛋，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳脫下招牌皮衣，穿上味全龍隊球衣，與研華科技嵌入式...

中職／29688人！龍象戰+黃仁勳人氣 寫大巨蛋票房新高

味全龍隊今天與中信兄弟隊在台北大巨蛋交手，「AI教父」黃仁勳現身開球帶動下，吸引29688人進場，寫下中職在大巨蛋賽的賽...

中職／一周守下N勝大於先發1勝 餅總談裴瑞茲的重要性

統一獅隊明天升上布雷克擔任先發投手，降下羅昂，而非後援洋投裴瑞茲，總教練林岳平坦言，雖然不能說裴瑞茲是最不能動的角色，「...

中職／20位球探面前達陣300K 古林睿煬寫土投第3人紀錄

統一獅隊新生代強投古林睿煬今天在新莊棒球場的登場，吸引約20位球探到場，今天首打席面對王勝偉飆出三振，正好是生涯300K...

中職／知道林益全想要什麼 林岳平談「升機」時候未到

開季打擊手感火燙的陳鏞基，昨天休兵整場、今天也未排進先發打線，統一獅隊總教練林岳平透露是累了，身體狀況浮現疲勞的警訊，因...

中職／兄弟5月打擊狂 平野惠一不敢大意：要看出局方式

中信兄弟隊5月打擊成績有夠狂，團隊16轟、99分打點、107分得分都是聯盟第一，總教練平野惠一認為，打擊是很難穩定的東西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。