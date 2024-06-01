中職／巨蛋「首跨」熱議 平野惠一好奇：討論我腿短？

中信兄弟隊今天以7：3擊敗味全龍隊，在台北大巨蛋拿下2連勝，總教練平野惠一更締造巨蛋「首跨」紀錄，在6局下跨越圍欄緩解投手猛登與主審的衝突，聽到引起討論，平野好奇問：「是在討論我的腿太短嗎？」

兄弟先發投手猛登前5局僅失1分，6局續投到2出局後，面對陳品捷投出的第4球被判定壞球變成保送，但猛登雙手一攤往前走，平野惠一見狀立刻跨越面前的欄杆，衝上場擋在主審與猛登之間。

「怕猛登驅逐出場。」平野惠一表示：「當下雙方情緒興奮，自己想要讓兩人冷靜下來。」

大巨蛋的休息區距離場上有一段高度，身高169公分的平野惠一也坦言，「真的不太好跨，因為我比較矮，腿又短。」至於旁邊的缺口則是因為還有樓梯扶手擋住，平野惠一覺得繞下去再上來來不及，「這是瞬間的決定。」

聽到這段影片被網路上的球迷瘋傳、熱議，平野惠一笑問：「是在討論我腿短嗎？」媒體也解釋，是在說他跨越的方式看起來很輕鬆。

猛登最終留下5.2局被敲4支安打、失1分的表現，拿下勝投，不過中間還有2次四壞、2次觸身球，平野惠一也指出，猛登今天有碰到幾次危機，但能夠降低失分，其中最關鍵是1局下江坤宇策動的雙殺守備。