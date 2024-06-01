中職／壘間抓到戴培峰謝謝陳重羽 古林睿煬：很好的play

統一獅隊今天以5：4逆轉擊敗富邦悍將隊，先發投手古林睿煬先發5局失4分，留下0：4落後退場最終等到敗投解套。古林睿煬前兩局都讓悍將打者三上三下，卻在第3局遭董子恩敲出陽春砲後開始動盪，最終連續安打串出4分大局，中間一度暫停由總教練林岳平親自上丘提點。

林岳平指出，古林睿煬那一局在順的時候被打全壘打，後面兩個打席比較不理想，先是球數領先被打安打，接著連續4個壞球保送，「所以上去希望他不要投太開，被打就被打，節奏不對，要趕快切換一個節奏。」他說古林睿煬此役其實投得不差，「但在順的時候被掌握攻擊形勢，怎麼趕快切換節奏是他需要學習的地方。」

此役在新莊棒球場湧入超過20位球探，古林睿煬認為並沒有對自己造成影響，其實今年的比賽多數都有球探到場，「我知道的是每場就有，我自己是覺得沒差。」他說不知道別人怎麼看，但自己就是把該做的做好，「今年狀況確實沒那麼好，起伏比較大，要趕快去修正。」

古林睿煬在第5局的投球也有碰到危機，保送董子恩後，再被戴培峰敲出安打，但他隨後在壘間出局，讓古林睿煬的危機減了大半。古林睿煬對此笑答：「謝謝重羽丟得很好，他只是製造了這個機會，然後我們把握住了，這是一個很好的play。」

獅隊從0：4的落後局面逆轉，先在第6局追回2分，第7局邱智呈、蘇智傑先後敲安，加上左外野手王正棠的接球失誤，陳仕朋留下二、三壘有人危機交到王尉永手中，面對獅隊連續兩棒代打，先K掉林安可，林佳緯代打郭阜林棒次，安打一棒掃回2分，兩隊戰成4：4，林佳緯也憑藉這支安打成為單場MVP。

對於代打抉擇，林岳平指出，「想拚安可，安可沒了就再換一手，不換也是輸的狀態，就再賭一把。」他坦言，「面對王尉永，我認為郭阜林比較沒機會，結果有賭對啦！」林佳緯也透露，教練事先就已經告知，如果換上王尉永要他準備代打，但若在林安可那一棒就有打回來就不會換他。