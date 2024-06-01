中職／龍象大戰 猛登碎念引主審不滿 平野跨欄救援

中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，第6局，兄弟隊投手猛登在2出局後面對陳品捷，卻對第4顆被判定壞球的落點向主審表達不滿，主審雙手一攤往前走，平野惠一見狀立刻跨越面前的欄杆，衝上場擋在主審與猛登之間，化解衝突。

而猛登投出這顆保送後，因用球數來到106球而退場，5.2局被敲4支安打，丟掉1分，另有6次三振、2次四壞、2次觸身球，若無平野惠一阻攔，猛登若被驅逐出場，除了將被罰錢外，還有可能遭到禁賽。 中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，第6局，兄弟隊投手猛登（左）在2出局後面對陳品捷，卻對第4顆被判定壞球的落點向主審表達不滿，主審雙手一攤往前走，平野惠一見狀立刻跨越面前的欄杆，衝上場擋在主審與猛登之間，捕手也上前安撫投手。記者許正宏／攝影 中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，第6局，兄弟隊投手猛登（左）對第4顆被判定壞球的落點向主審表達不滿，險些與主審衝突，投手教練上場將猛登換下。記者許正宏／攝影 中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，第6局，兄弟隊投手猛登（左）對第4顆被判定壞球的落點向主審表達不滿，險些衝突。投手教練王建民（右）上場向主審要了顆球，將猛登換下。記者許正宏／攝影 中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，第6局，兄弟隊投手猛登對第4顆被判定壞球的落點向主審表達不滿，險些衝突。投手教練王建民（左）上場向主審要了顆球，將猛登換下。記者許正宏／攝影