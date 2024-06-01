中職／龍象大戰 猛登碎念引主審不滿 平野跨欄救援

中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，第6局，兄弟隊投手猛登在2出局後面對陳品捷，卻對第4顆被判定壞球的落點向主審表達不滿，主審雙手一攤往前走，平野惠一見狀立刻跨越面前的欄杆，衝上場擋在主審與猛登之間，化解衝突。 而猛登投出這顆保送後，因用球數來到106球而退場，5.2局被敲4支安打，丟掉1分，另有6次三振、2次四壞、2次觸身球，若無平野惠一阻攔，猛登若被驅逐出場，除了將被罰錢外，還有可能遭到禁賽。中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，第6局，兄弟隊投手猛登（左）在2出局後面對陳品捷，卻對第4顆被判定壞球的落點向主審表達不滿，主審雙手一攤往前走，平野惠一見狀立刻跨越面前的欄杆，衝上場擋在主審與猛登之間，捕手也上前安撫投手。記者許正宏／攝影中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，第6局，兄弟隊投手猛登（左）對第4顆被判定壞球的落點向主審表達不滿，險些與主審衝突，投手教練上場將猛登換下。記者許正宏／攝影中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，第6局，兄弟隊投手猛登（左）對第4顆被判定壞球的落點向主審表達不滿，險些衝突。投手教練王建民（右）上場向主審要了顆球，將猛登換下。記者許正宏／攝影中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，第6局，兄弟隊投手猛登對第4顆被判定壞球的落點向主審表達不滿，險些衝突。投手教練王建民（左）上場向主審要了顆球，將猛登換下。記者許正宏／攝影 中信兄弟 味全龍 平野惠一
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