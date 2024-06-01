中職／林泓育2分砲拉開差距 猿隊斷雄鷹2連勝

台鋼雄鷹隊今天分數緊咬樂天桃猿隊，直到8局上林泓育的生涯第201轟，一發2分砲拉開差距，最終以9：5拿下勝利，中止雄鷹2連勝。

猿隊今天後段棒次串連，6到9棒一共敲出9支安打，第6棒的林泓育單場5打數3安打，2局上是靠滾地推進打回1分，8局上則是從黃群手中轟出右外野2分砲。

今天雄鷹在1局下先馳得點，不過2局上猿隊就攻下3分逆轉比數，3局上猿隊追加2分，不過雄鷹4局下也追回2分，兩隊你來我往，7局下猿隊則是靠著馮健庭的美技雙殺，讓雄鷹在無人出局、滿壘情況下僅得1分，但仍被追近到5：6；但猿隊靠著林泓育的2分砲在內，在8局上攻下3分，再次拉開比數。

猿隊先發投手威能帝雖然5局丟掉4分，但仍拿下本季第5勝，雄鷹先發投手施子謙則是3局被敲7支安打，丟掉5分有4分責失，吞下第2敗。