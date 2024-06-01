快訊

花蓮某派出所長酒駕撞傷人 記大過拔官代價至少百萬

沒錢出國玩只好上課？小學生遭同學諷「全勤乞丐」 爸嘆：活著真不容易

中職／林泓育2分砲拉開差距 猿隊斷雄鷹2連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

台鋼雄鷹隊今天分數緊咬樂天桃猿隊，直到8局上林泓育的生涯第201轟，一發2分砲拉開差距，最終以9：5拿下勝利，中止雄鷹2連勝。

猿隊今天後段棒次串連，6到9棒一共敲出9支安打，第6棒的林泓育單場5打數3安打，2局上是靠滾地推進打回1分，8局上則是從黃群手中轟出右外野2分砲。

今天雄鷹在1局下先馳得點，不過2局上猿隊就攻下3分逆轉比數，3局上猿隊追加2分，不過雄鷹4局下也追回2分，兩隊你來我往，7局下猿隊則是靠著馮健庭的美技雙殺，讓雄鷹在無人出局、滿壘情況下僅得1分，但仍被追近到5：6；但猿隊靠著林泓育的2分砲在內，在8局上攻下3分，再次拉開比數。

猿隊先發投手威能帝雖然5局丟掉4分，但仍拿下本季第5勝，雄鷹先發投手施子謙則是3局被敲7支安打，丟掉5分有4分責失，吞下第2敗。

林泓育 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／5月MVP出爐 哈瑪星險勝王尉永成雄鷹隊史第一人

中職／雄鷹13分血洗桃猿 江承諺防禦率1.52穩坐寶座

中職／痛並快樂著…戴培峰的再見觸身 來自王勝偉叮嚀

中職／知道范國宸在4棒承受壓力 鋒總有不變的道理

相關新聞

中職／黃仁勳脫下皮衣穿93號開球 大巨蛋觀眾前小緊張

中職史上身價最高開球嘉賓造訪台北大巨蛋，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳脫下招牌皮衣，穿上味全龍隊球衣，與研華科技嵌入式...

中職／29688人！龍象戰+黃仁勳人氣 寫大巨蛋票房新高

味全龍隊今天與中信兄弟隊在台北大巨蛋交手，「AI教父」黃仁勳現身開球帶動下，吸引29688人進場，寫下中職在大巨蛋賽的賽...

中職／一周守下N勝大於先發1勝 餅總談裴瑞茲的重要性

統一獅隊明天升上布雷克擔任先發投手，降下羅昂，而非後援洋投裴瑞茲，總教練林岳平坦言，雖然不能說裴瑞茲是最不能動的角色，「...

中職／20位球探面前達陣300K 古林睿煬寫土投第3人紀錄

統一獅隊新生代強投古林睿煬今天在新莊棒球場的登場，吸引約20位球探到場，今天首打席面對王勝偉飆出三振，正好是生涯300K...

中職／知道林益全想要什麼 林岳平談「升機」時候未到

開季打擊手感火燙的陳鏞基，昨天休兵整場、今天也未排進先發打線，統一獅隊總教練林岳平透露是累了，身體狀況浮現疲勞的警訊，因...

中職／兄弟5月打擊狂 平野惠一不敢大意：要看出局方式

中信兄弟隊5月打擊成績有夠狂，團隊16轟、99分打點、107分得分都是聯盟第一，總教練平野惠一認為，打擊是很難穩定的東西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。