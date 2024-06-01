中職／掐指一算有料到轉任中繼 郭俊麟享受對戰前隊友
生涯首度對戰前東家富邦悍將隊，郭俊麟中繼2局成為轉運手，統一獅隊此役從0：4落後到5：4贏球，郭俊麟也成為勝利投手。賽後談到首戰悍將的感覺，他認為滿享受，「很享受對決之前隊友。」
郭俊麟季外經歷擴編選秀、交易案，從悍將到台鋼雄鷹隊、再到統一獅隊，今天是他首度碰上悍將，中繼2局被敲2安打、1保送，凍結住悍將分數。
郭俊麟提到，之前印象中只有在實戰投打對過林哲瑄，其他隊友都沒有遇到，自己上去之前也在想要怎麼丟，今天自己上場也覺得滿享受。
近期角色回到中繼，郭俊麟透露心裡有底，「就算教練沒講，也知道何時可能要去中繼，畢竟現在球隊也在M幾倒數，有推算這幾周可能會去中繼幫忙，教練也有提早和我說。」
他說打職業這麼久，沒碰過撿勝，此役在第3局被叫去熱身，「想說可以幫忙多吃幾局就幾局，以球隊打擊狀況，只要不要失分，其實都還有機會。」
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