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中職／平野大巨蛋跨欄救猛登 兄弟猛攻屠龍2連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，中信兄弟總教練平野惠一（左）跨欄上場阻止衝突。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，中信兄弟總教練平野惠一（左）跨欄上場阻止衝突。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊今晚在台北大巨蛋以7：3擊敗味全龍隊，拿下2連勝，張志豪首局的3分打點三壘安打墊高勝率，先發投手猛登也繳出5.2局失1分的表現，總教練平野惠一及時跨欄出場也避免猛登與主審的一場可能衝突。

兄弟今天開賽就攻破伍鐸防線，2出局一壘有人情況下，陳俊秀、曾頌恩連獲四壞形成滿壘，張志豪敲出一支右外野線邊落地安打，清空壘包外自己也跑到三壘，生涯第67支、本季第1支；王政順的安打也讓張志豪跑回第4分。

有了4分打底，猛登3局下雖然被敲3支安打加上1次四壞保送，但只掉1分，先讓吉力吉撈．鞏冠敲出二壘飛球出局，又讓郭天信敲出雙殺，瓦解攻勢。

順風順水投到第6局，猛登在2出局後面對陳品捷，卻對第4顆被判定壞球的落點向主審抗議，雙手一攤往前走，平野惠一見狀立刻跨越面前的欄杆，衝上場擋在主審與猛登之間，化解衝突。

而猛登投出這顆保送後，因用球數來到106球而退場，5.2局被敲4支安打，丟掉1分，另有6次三振、2次四壞、2次觸身球，若無平野惠一阻攔，猛登若被驅逐出場，除了將被罰錢外，還有可能遭到禁賽。

兄弟在5局許基宏敲出陽春砲、6局張志豪敲出二壘打後靠林吳晉瑋敲安也跑回1分，7局上2出局，陳俊秀保送上壘後，改換周思齊代跑，不料發動盜壘失敗，生涯盜壘數仍停在99。

龍隊先發投手伍鐸則是投5.2局被敲8支安打，丟掉6分都是責失，防禦率上升到2.75，吞下本季第3敗。

中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，中信兄弟許基宏開轟。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，中信兄弟許基宏開轟。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，中信兄弟張志豪敲出三壘打。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，中信兄弟張志豪敲出三壘打。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，中信兄弟派出猛登擔任先發主投。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，中信兄弟派出猛登擔任先發主投。記者許正宏／攝影

平野惠一 張志豪

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