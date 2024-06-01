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中職／郭俊麟封鎖悍將2局撿勝 獅隊0:4→5:4逆轉贏球

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
郭俊麟中繼2局奪勝。圖／統一獅隊提供
郭俊麟中繼2局奪勝。圖／統一獅隊提供

郭俊麟生涯首度面對富邦悍將隊，成為統一獅隊的轉運手，在他投球任內獅隊逆轉戰局，克服此役最多0：4落後，最終以5：4贏球，郭俊麟中繼2局無失分奪勝。

獅隊由「金孫」古林睿煬先發，今天的登板吸引超過10隊、20位以上國外球隊球探到場，他在前兩局都讓悍將打者三上三下，第3局陷入亂流，先是挨了董子恩陽春砲，後續仍有安打串聯，池恩齊、王正棠的安打都讓古林睿煬失血，悍將單局攻下4分。

古林睿煬最終仍完成5局投球，被敲5安打、失4分，送出6次三振。

悍將左投陳仕朋先發6.1局被敲8安打、也丟掉4分，前5局僅被敲2安打，一度握有4：0領先，第6局的投球也開始動盪，單局被敲4安打，許哲晏、潘傑楷的安打各為獅隊攻下1分。

陳仕朋第7局再度出現險境，邱智呈、蘇智傑先後敲安，加上左外野手王正棠的接球失誤，留下二、三壘有人危機交到王尉永手中，面對獅隊連續兩棒代打，先K掉林安可，還是過不了林佳緯這一關，這支安打一棒掃回2分，兩隊戰成4：4。

獅隊8局上的攻勢從第8、9棒陳重羽、林祖傑安打發動攻勢，李東洺登板只投1打席，面對邱智呈連投4顆壞球後退場，悍將推出富藍戈登板面對滿壘危機，陳重廷以高飛犧牲打攻下超前分。

郭俊麟第6局接手投球，中繼2局被敲2安打、1保送，未讓悍將再攻城掠地，因獅隊在8局上超前比分取得勝投資格；獅隊9局下由陳韻文把關1分領先上演劇場，兩出局後卻被敲1安打、2保送擠成滿壘，危機時刻K掉池恩齊，驚險關上勝利大門。

古林睿煬 郭俊麟

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