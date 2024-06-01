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中職／29688人！龍象戰+黃仁勳人氣 寫大巨蛋票房新高

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍與中信兄弟隊之戰吸引29688人進場，寫下中職賽事在台北大巨蛋的票房新高。記者蘇志畬／攝影
味全龍與中信兄弟隊之戰吸引29688人進場，寫下中職賽事在台北大巨蛋的票房新高。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊今天與中信兄弟隊在台北大巨蛋交手，「AI教父」黃仁勳現身開球帶動下，吸引29688人進場，寫下中職在大巨蛋賽的賽事票房新高，也是史上最高。

台北大巨蛋今年加入中職比賽場地，味全龍隊3月30日開幕戰在此與樂天桃猿隊交手，吸引28618人進場，原本是最高紀錄，保持到今天被自己打破。

龍隊今天賽事一路加開售票區域，從本壘L4到今天賽前又開放L5，也讓進場人數來到接近3萬人，寫下台北大巨蛋啟用後中職賽事新高。

龍隊作為衛冕軍，今年球季開幕戰及第二場比賽都安排在台北大巨蛋，分別吸引28618人、20158人進場，本周的「龍星大樂」主題日，昨天首日票房16156人，加上今天29688人，來到94620人，明天就可成為史上第一支在大巨蛋進場達10萬人次的球隊。

中職 味全龍 樂天桃猿

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