中職／黃仁勳受邀開球葉君璋陪練 龍球員開玩笑喊「乾爹」

輝達執行長黃仁勳今天到台北大巨蛋替中職味全龍隊開球，龍隊總教練葉君璋陪練了約20分，笑說最近新聞報導有3分之1幾乎都是黃仁勳，龍隊球員也開玩笑紛紛喊「乾爹」。

輝達執行長黃仁勳5月下旬去美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」開球，今天則受邀替中華職棒味全龍隊開球，同樣穿上象徵輝達創辦年分的93號球衣，開出不落地的好球，接球捕手是龍隊球星林智勝。

黃仁勳今天沒有接受媒體訪問，但對於球迷要求簽名都熱情給予回應，致詞時用中、英、台語夾雜。

今天賽前龍隊總教練葉君璋陪黃仁勳練球，葉君璋笑說，練了蠻久的，大概10幾、20分鐘，但就是簡單的傳接球，沒有特別教什麼，一旁的球員則一直開玩笑喊「乾爹」，還有球員開玩笑說，「乾爹好像沒水了、要不要送過去。」

葉君璋表示，因為有在看股票所以會關注財經消息，很難得可以邀請到黃仁勳來開球，也提到台灣現在很多產業都跟黃仁勳的公司有連結，現在只要打開電視，尤其是財經新聞，幾乎3分之1的新聞都在報導他。