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中職／20位球探面前達陣300K 古林睿煬寫土投第3人紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
新莊棒球場今天有約20位美日職球隊球探到場。圖／富邦悍將隊提供
新莊棒球場今天有約20位美日職球隊球探到場。圖／富邦悍將隊提供

統一獅隊新生代強投古林睿煬今天在新莊棒球場的登場，吸引約20位球探到場，今天首打席面對王勝偉飆出三振，正好是生涯300K。

古林睿煬在6月12日才剛要滿24歲，今天先發出戰悍將，此役吸引約20位美日職球探到場，除了在本壘後方緊盯他的投球，鏡頭也偶爾轉向Fubon Angels跳舞。

此役賽前，古林睿煬出賽297.1局、投出299K，今天在首打席就面對王勝偉賞出三振，達成生涯300K里程碑。

中職紀錄系統投手記錄達成時間只能查到該場完整局數，若今晚古林睿煬投超過2.2局，屆時顯示達成300K的達成時間將超過300局，但實際為300局內達陣。

中職過去在300局內達成300K的本土投手只有兩人，為陳禹勳、陳韻文，古林睿煬成為史上第3人。至於史上最速300K紀錄，由洋投凱撒保持，在243.1局內投出302K。

中職 古林睿煬 王勝偉

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