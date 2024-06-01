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中職／黃仁勳脫下皮衣穿93號開球 大巨蛋觀眾前小緊張

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）穿93號球衣為中職龍象大戰開球。 記者許正宏／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）穿93號球衣為中職龍象大戰開球。 記者許正宏／攝影

中職史上身價最高開球嘉賓造訪台北大巨蛋，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳脫下招牌皮衣，穿上味全龍隊球衣，與研華科技嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪一同為比賽開出好球，黃仁勳看到滿滿球迷也說：「這麼多人在看，有點緊張。」

黃仁勳為了參加台北國際電腦展（Computex）來台，今天剛好是工業電腦大廠研華的「棒球家庭日」，在台北大巨蛋與員工一起觀賽，董事長劉克振特別邀請黃仁勳一起開球。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）穿93號球衣為中職龍象大戰開球。 記者許正宏／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）穿93號球衣為中職龍象大戰開球。 記者許正宏／攝影

黃仁勳選擇與在美職運動家隊開球時相同的93號，象徵輝達創辦年份，開球前先與龍隊總教練葉君璋一起傳接球，並由中職全壘打王林智勝接捕，林智勝的背號31號，也剛好是輝達創立至今的年數。

黃仁勳開球前先向球迷致歉，自己雖在台灣出生但在美國長大，只好以英文致詞，提及現在是30幾年來變動最大的時代，而一路以來輝達與台積電、鴻海、緯創以及在場的研華員工們攜手前行，未來台灣會是這波科技浪潮的中心，有機會一起參與未來。

黃仁勳要來開球，就連龍隊球員也都十分興奮，看到他出現關注一舉一動，王維中還拿出手機錄影，最後黃仁勳也與龍隊球員一同留下合照。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）穿93號球衣為中職龍象大戰開球。 記者許正宏／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）穿93號球衣為中職龍象大戰開球。 記者許正宏／攝影

小龍女賽前聚集。 記者許正宏／攝影
小龍女賽前聚集。 記者許正宏／攝影

黃仁勳妻子Lori Huang。 記者許正宏／攝影
黃仁勳妻子Lori Huang。 記者許正宏／攝影

中職 林智勝 運動家

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