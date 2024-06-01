中職／5月MVP出爐 哈瑪星險勝王尉永成雄鷹隊史第一人

中華職棒5月MVP出爐，台鋼雄鷹隊誕生隊史第一位單月MVP，洋投哈瑪星以7票險勝富邦悍將隊王尉永的5票，打者則由中信兄弟隊陳俊秀勝出。

哈瑪星單月出賽4場、吃下28局，繳出3勝0敗、防禦率1.29，29日投出隊史第一場完封勝，為他獲得多數選票青睞。

悍將王尉永單月出賽13場、12.1局，防禦率僅1.46，9次中繼成功追平陳禹勳在2014年5月締造的單月最多中繼紀錄，獲得5票；味全龍隊銳歐單月出賽13場、17.2局，防禦率是完美的0，也獲得2張選票。

陳俊秀拿到5月打擊MVP。 聯合報系資料照

打者戰場由陳俊秀勝出，單月繳出打擊率0.348、上壘率0.443、長打率0.545，以23支安打貢獻聯盟最多的17分打點，獲得10張選票，擊敗雄鷹狀元曾子祐、統一獅隊邱智呈。陳俊秀過去曾在2015年9月拿下單月MVP，相隔9年後再度獲獎。

投手

哈瑪星（台鋼雄鷹）：7票

王尉永（富邦悍將）：5票

銳歐（味全龍）：2票

打擊

陳俊秀（中信兄弟）：10票

曾子祐（台鋼雄鷹）：2票

邱智呈（統一7-ELEVEn獅）：2票