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中職／兄弟5月打擊狂 平野惠一不敢大意：要看出局方式

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟在5月份化身狂象部隊，進攻火力大爆發。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟在5月份化身狂象部隊，進攻火力大爆發。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊5月打擊成績有夠狂，團隊16轟、99分打點、107分得分都是聯盟第一，總教練平野惠一認為，打擊是很難穩定的東西，「即使打得火熱，也有可能出現今天沒得分、明天又打出來的狀況。」

兄弟在5月打擊率2成69排名第2，不過團隊防禦率4.07偏高排第5，5月戰績總結是11勝11敗，對於球隊打擊成績高檔，平野惠一不敢大意，「打擊一定會有起伏，不可能一直維持高檔。」

平野惠一指出，因為打擊是很困難的事情，自己不斷提醒球員的是出局的內容，「失敗的狀況要如何改進？這樣的方式去教育選手。」

平野惠一強調細節，需要球員不斷思考，「為了上壘要做什麼？如何推進？一分差如何贏下來？有時候不需要安打也能夠得分，這些日積月累下來，才能有好的結果。」

中信兄弟 平野惠一

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