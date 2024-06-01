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中職／5月沒狂龍！龍隊單月戰績墊底 蔣少宏將歸隊換手氣

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
龍對主力捕手蔣少宏下周有望歸隊。 聯合報系資料照
龍對主力捕手蔣少宏下周有望歸隊。 聯合報系資料照

味全龍隊今年5月戰績9勝11敗，勝率4成29在單月戰績排名6隊最末，最近9場比賽更是2勝7敗，總教練葉君璋認為關鍵還是在細節、心態，下周捕手蔣少宏有望歸隊換換手氣。

攤開龍隊5月輸球的11場，有5場都是在2分差以內落敗，包含昨天3：4輸給中信兄弟隊，也難怪葉總認為關鍵在細節，「會影響到戰績，低分差輸球的比較多一點。」

蔣少宏在4月20日因本壘攻防受傷而下二軍，當時評估需要兩周時間養傷，而蔣少宏在5月18日開始在二軍出賽，累積8場共19打數，敲出2支安打。

味全龍隊總教練葉君璋。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者蘇志畬／攝影

葉君璋表示，蔣少宏預計下周歸隊，「一軍的捕手表現也不錯，但就像我之前說的，捕手對戰績有影響滿多的，需要少宏來帶領一下。」

身為衛冕軍的重壓是否影響到球員心態？葉君璋指出，確實時有感覺到，「球員場上表現沒有去年那麼自在，積極度還是有，但無形中有個壓力。」葉總也期望自己為首的教練團能夠協助球員度過此關，「這是教練團的功能，輔導球員，我們也有冠軍經驗，可以跟球員分享，在什麼情況下，應該怎麼去面對。」

而老將林智勝上來一軍隨隊之後，目前還沒找到適當時機加入，葉君璋也表示：「因為投手滿緊繃的，原本是希望用投手的額度讓他上來，但現在投手戰力比較吃緊一點。」

林智勝 葉君璋 蔣少宏

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