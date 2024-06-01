中職／好衰！王威晨手腕傷勢復原中 又被隊友練打擊中腳

中信兄弟隊王威晨今年運勢不順，先是腿部受傷，近期又因手腕傷勢下二軍，今天開始傳球練習，卻又在賽前練習時被隊友的擊球打到腳，一度倒地，隨後接受冰敷，總教練平野惠一表示，仍要繼續觀察，「希望不要太嚴重。」

王威晨4月9日因跑壘導致鼠蹊部不適下二軍，4月20日歸隊後打了17場，結果又因手腕韌帶輕微撕裂，在5月22日下放二軍，近期仍在一軍隨隊觀察。

今天王威晨開始在進入傳球練習階段，賽前練習時也參與三壘守備訓練，不料曾頌恩打擊練習時敲出的球，王威晨來不及閃避，腳部被打中，隨後進入室內休息，接受治療及冰敷。

平野惠一表示，王威晨的狀況要很小心，手腕的傷勢根據回報有一天一天變好，但目前還沒辦法預估回來的進度，要看本人的感覺如何。