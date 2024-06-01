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玉山盃／陽宇後援2局飆4K 難忘國際賽氣氛力拚國手

中央社／ 新北1日電
113年玉山盃全國青棒錦標賽台東縣隊後援投手陽宇（前）1日比賽一登板就連飆3次三振，7局雖被敲出安打，但製造雙殺後再飆出三振，總計投2局飆4K無失分，替球隊守住勝利。中央社
113年玉山盃全國青棒錦標賽台東縣隊後援投手陽宇（前）1日比賽一登板就連飆3次三振，7局雖被敲出安打，但製造雙殺後再飆出三振，總計投2局飆4K無失分，替球隊守住勝利。中央社

玉山盃青棒賽台東縣後援投手陽宇多練指叉變速三振率提升，今天投2局飆4K無失分，幫助球隊守住3比1的勝利；陽宇難忘U12時看學長比賽輸球的激動心情，今年玉山盃力拚生涯首次國手資歷。

113年玉山盃青棒賽敗部賽事台東縣隊今天與嘉義縣隊交手，台東縣隊5局打完3比1領先，6局上換上投手陽宇後援登板，一登板連飆3次三振，7局雖有被敲出安打，但製造雙殺後再飆出三振替球隊守住勝利。

高二的陽宇此次比賽暫時定位在後援，總教練陳峰岳表示，陽宇三振率提升主要是球速有增加，投手丘上展現霸氣，球質好、勇於跟打者對決。

陽宇今天總計後援投2局，被敲出1支安打，投出4次三振，無失分，最場球探測得最快球速141公里，過往最快球速約140公里。

陽宇笑說，有覺得最近球比較會跑、尾勁更好，希望持續進步、不要在原地踏步，他也透露在今年初木棒聯賽前多練指叉變速球，加上原有的球路直球、滑球、曲球，更可以製造視覺上的速差，誘使打者出棒。

陽宇從國小到現在沒有國手資歷，但他還記得就讀台東豐田國小時，當年學長取得台灣代表權打U12世界盃少棒賽，有到現場看比賽，冠軍戰輸球情緒難以平復，後來看到重播都還是會想落淚，受到國際賽氣氛感染，很想要拚國手資格。

玉山盃 球速

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