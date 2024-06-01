中職／知道林益全想要什麼 林岳平談「升機」時候未到

開季打擊手感火燙的陳鏞基，昨天休兵整場、今天也未排進先發打線，統一獅隊總教練林岳平透露是累了，身體狀況浮現疲勞的警訊，因此先讓他輪休；至於另一位老將林益全近期是否有「升機」，林岳平坦言時候未到。

40歲的陳鏞基打出不老身手，本季打擊率高達3成87，但近兩戰都在先發打線缺席，前一場出賽為29日單場4打數沒有安打。

林岳平表示，「鏞基累了、有點疲勞，身體狀況有些疲勞的警訊。」目前沒有下二軍的計畫，「他還是可以比賽，只是讓他先量少一點，休個3、4天再來。」這兩天未排先發，「盡可能不會讓他待命，讓他休就完全休。」

獅隊二軍還有一位資深一壘手待命中，生涯1979安的林益全，今年僅在一軍於4月3日出賽一場、1打席，接下來就常駐二軍，出賽23場，累積57打數敲出17安打，有3支二壘打、1支全壘打，打擊率2成98。

對於近期是否有升上林益全的計畫，林岳平說有機會，但時候還沒到，「我知道他想要什麼，但還不是輪替他的時候，他只能打DH和一壘，現在DH滿了，一壘手沒有滿，但也滿多人選，會先以和鏞基比較相似的選手為主，讓鏞基在休息時，還保有右打。」