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玉山盃／李育朋危機處理能力佳 台東搶勝敗部續命

中央社／ 新北1日電
113年玉山盃全國青棒錦標賽台東縣隊左投李育朋（圖）1日先發主投5局失1分，率隊以3比1擊敗嘉義縣、敗部續命。中央社
113年玉山盃全國青棒錦標賽台東縣隊左投李育朋（圖）1日先發主投5局失1分，率隊以3比1擊敗嘉義縣、敗部續命。中央社

玉山盃青棒賽台東縣左投李育朋先發5局失1分，率隊以3比1擊敗嘉義縣、敗部續命，李育朋狀況非最佳但危機處理能力好，難忘去年冠軍戰挨轟回憶，今年盼復仇拚國手資歷。

113年玉山盃青棒賽敗部賽事台東縣隊今天與嘉義縣隊交手，台東縣隊投手李育朋1局讓打者3上3下，2到4局都有讓對方上壘、但沒有失分，5局上1人出局後投出觸身球保送，2人出局後被敲出二壘打失分，及時回穩沒有擴大失分危機。

台東縣隊陽宇6局接手後援，一登板連飆3次三振，7局被首名打者敲出安打，接著製造雙殺、化解危機，再三振替球隊守住勝利。

李育朋總計用77球投5局，被敲出3支安打，投出3次三振、4次四死球保送，失掉1分責失分、奪下勝投，陽宇後援2局飆出4次三振、無失分。

台東縣隊3局下靠著接連四壞保送、盜壘、高飛犧牲打先跑回1分，陽黃柏憲適時安打送回第2分，4局下再靠著保送、盜壘，2人出局後馬承恩二壘打多添1分保險分。

台東縣隊總教練陳峰岳表示，李育朋雖然今天狀況不算最好，但靠著球種搭配和比賽經驗，還是可以拉長投球局數，表現算及格。

李育朋表示，比賽開打前手有點不舒服，還沒有回到最好的比賽感覺，敗部比賽沒有退路，上場還是保持平常心，自評今天表現不好，第1個好球都沒有搶到，但遇到壘上有人的危機，還是對化解危機能力有自信。

台東縣隊去年玉山盃闖進冠軍戰，李育朋後援登板被桃園市隊張趙紘敲出全壘打，李育朋表示，張趙紘是新明國中的學長，上次被打全壘打，今年想要復仇，希望可以拚青棒國手資格。

玉山盃

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