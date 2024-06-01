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中職／20名球探緊盯古林睿煬 餅總唯一提醒正常吃飯睡覺
統一獅隊今天由「金孫」古林睿煬先發，新莊棒球場本壘後方將有約20名球探觀戰，總教練林岳平也心裡有譜，他說唯一給古林睿煬的提醒，就是平常心，「只要有自信，就什麼都不會怕，希望他展現出自己是聯盟有價值的投手。」
正值玉山盃青棒賽舉辦期間，熱騰騰的新鮮貨正在華麗展示，許多美、日職球探也都聚集在此，今天有古林睿煬在新莊、明天有徐若熙在台北大巨蛋登板，都是多數球探共同的套裝行程。
一聊起今天本壘後方將有多雙眼睛注視，林岳平馬上就get到，「我知道！」他說知道大家對他有期待，自己只有跟古林說平常心，「平常做什麼就去做好，該吃飯、該睡覺所有生活起居一切要正常，不能因為特別想要表現、想要展現，做出不一樣的自己。」
不只古林睿煬，獅隊年輕左投林詔恩也有球探關注，但林岳平強調，「球探何時來，我自己知道就好。」希望子弟兵平常心表現就好，他也認為：「像古林、若熙這種投手，不可能因為一場斷定。」
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