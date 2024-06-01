中職／一周守下N勝大於先發1勝 餅總談裴瑞茲的重要性

統一獅隊明天升上布雷克擔任先發投手，降下羅昂，而非後援洋投裴瑞茲，總教練林岳平坦言，雖然不能說裴瑞茲是最不能動的角色，「但先發投手就是1場，有他在，可以幫我守下更多場。」

羅昂昨天先發7局無失分，降下二軍的空缺在明天升上布雷克，林岳平表示，洋將輪替就是以這兩人為主，勝騎士目前正順就讓他順順地投，至於裴瑞茲，他說：「他應該是我們目前很需要的戰力，不能說最不能動，但先發就是一場，有他在，可以幫我贏下更多場比賽。」

本季後援投手出賽局數榜單上，由兩位洋投遙遙領先，味全龍隊銳歐32.2局、統一獅隊裴瑞茲31.1局排名前二，第3為富邦悍將隊的王尉永22.1局。

裴瑞茲撐起獅隊牛棚，餅總表示，他過去就是以後援為主，年紀還年輕，個性也很nice，只要球隊需要就是一直都很積極在備戰；對於他在後援的吃局數能力，餅總直言：「不是稍微（能吃局數），是一定可以，就是看怎麼用他，就要怎麼安排休息。」昨天後援2局，林岳平透露，今天若有需要，他也一樣可以投。