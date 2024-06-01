玉山盃／林佾葳對新北好投 高中進步20公里評估中職選秀

玉山盃青棒賽台北市隊投手林佾葳昨天對勁敵新北市隊先發投6.1局失掉1分責失分，球隊延長賽輸球；林佾葳高中階段球速進步約20公里，總教練鍾陳慶國看好未來發展，也有考慮選秀。

113年玉山盃青棒賽台北市隊昨天與新北市隊交手，台北市隊先發投手林佾葳一路壓制新北市隊打者，直到7局才被突破，總計用84球投6.1局，僅被敲出4支安打，投出2次三振、4次四死球保送，失掉2分（1分責失分），球隊延長賽輸球，林佾葳無關勝敗。

台北市隊總教練鍾陳慶國表示，林佾葳有投入選秀的想法，從木棒聯賽開始出賽穩定性沒話說，面對壓力也都可以扛住，昨天對上有冠軍實力的新北市隊可以壓制6局、表現很好。

鍾陳慶國表示，林佾葳變化球種多，心理素質比同齡的球員好，只是身材稍微單薄，相信之後加上訓練課程加強後，身體更壯、未來發展值得期待。

林佾葳直到高一都還是投打二刀出賽，他透露高一投球球速約125公里，升上高三後專注練投手，教練覺得他投球的質不錯，球速也有提升，目前最快球速有投到146公里，除了直球外，決勝球是指叉球，還有滑球、曲球、伸卡球。

林佾葳表示，高一鋁棒聯賽時曾以打者身分對過穀保家商，昨天以投手身分對上穀保和鶯歌組成的新北市聯隊是第一次，投球策略是大膽攻擊好球帶、被打到也沒關係，至於畢業後是否投入中職選秀還要再思考一下。