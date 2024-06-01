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中職／高宇杰三壘打 助隊逆轉勝

聯合報／ 記者蘇志畬陳宛晶／台北報導
三局上兄弟象高宇杰（左）擊出中外野高飛球三壘安打，二壘跑者王政順回本壘得分。記者許正宏／攝影
三局上兄弟象高宇杰（左）擊出中外野高飛球三壘安打，二壘跑者王政順回本壘得分。記者許正宏／攝影

中信兄弟高宇杰化身鋼龍獵人，昨晚對戰2打數都敲出長打，3局下的生涯首支三壘打更製造2分逆轉，兄弟就以4：3擊敗味全龍隊中止3連敗；上半季龍頭統一獅隊則終於點亮季冠軍魔術數字M15，靠的是自己擊敗富邦悍將，加上樂天桃猿隊輸球。

兄弟前2場輸球都是被逆轉，昨天艾士特雖被敲9支安打，但繳出6局失3分的優質先發，接手的牛棚李振昌、呂彥青、吳俊偉攜手守下1分差勝利。

捕手高宇杰2打數2安打，另有1次四壞保送上壘，3局上的三壘打追平比數也跑回超前分，5局下的二壘打更將鋼龍打退場，對戰打擊率上升到3成78，高宇杰坦言沒想過對戰成績，「對每位投手都是，不會去想說能打這麼好。」

高宇杰在3局上敲出的中外野深遠飛球，外野手郭天信飛撲沒接到，讓他跑出人生第一支三壘安打，高宇杰表示：「因為是第一次，有注意到，天信差點就撲到，我先跑我的，不會累，但會喘。」

統一獅隊靠著洋投羅昂先發7局無失分，郭阜林兩分砲相挺，終場以3：0贏球，加上同日樂天桃猿隊以2：13慘敗給台鋼雄鷹隊，獅隊亮燈M15，點燃奔向隊史第17座季冠軍的信號彈。

中信 人生 兄弟

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