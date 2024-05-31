中職／生涯首支三壘打 高宇杰先跑再說：有點喘

中信兄弟隊捕手高宇杰今天對戰鋼龍2打數都敲出長打，包含生涯第一支三壘安打，站在壘包上動作激昂，高宇杰為了幫助到球隊而慶祝，第一次一路跑上三壘的心得是「有點喘」。

兄弟今天以4：3險勝味全龍隊，中止3連敗，高宇杰在3局上敲出的三壘安打追平比數，也靠岳政華的安打跑回超前分，7局上的二壘打把鋼龍打退場。

高宇杰生涯對戰鋼龍的打擊率從3成43上升到3成78，他說，自己沒有注意到這項數據，「因為對每個投手都不會想說打這麼好。」事實上，今年高宇杰的打擊成績進步不少，「就是把該做的做好，從選球上去突破，把壞球選掉。」

生涯第一次敲出三壘安打，高宇杰表示，其實外野手郭天信差點就撲到，「自己就先跑我的，不會累，但會喘，很開心對球隊有貢獻。」

今天引導先發投手艾士特的工作獲得總教練平野惠一稱讚，高宇杰表示，艾士特有時會有些大動作，氣自己沒有丟好，「我也會適時過去給他一些肢體動作鼓勵。」