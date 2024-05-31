中職／雄鷹13分血洗桃猿 江承諺防禦率1.52穩坐寶座

樂天桃猿隊今天在澄清湖棒球場遭到血洗，先發投手陳克羿控球崩盤，4局出現8次四壞球保送、狂失5分退場，猿隊最終以2：13輸給台鋼雄鷹隊，雄鷹在8天內兩度爆打對手10分以上。

陳克羿此役先發4局共用79球，有36球好球、43球壞球，被敲4安打、8次保送，儼然成為壞球製造機。首局的投球因王柏融的雙殺打只面對3人次，卻從第2局開始壞球連發，單局4次四壞球保送，在滿壘時保送陳文杰，讓雄鷹該局沒有安打就攻下分數。

陳克羿第4局又是連續保送釀禍，以3保送開局，陳文杰滿壘敲安送回1分，兩出局後面對王柏融又投出保送送分，張肇元補上安打挹注2分打點，陳克羿4局投完帶著1：5落後退場。

在4局以內投出8次四壞球保送，陳克羿成為中職史上第4人，前3人分別是2017年8月3日Lamigo桃猿隊王溢正（3.2局）、2009年9月9日兄弟象隊李濠任（3.2）、2009年6月28日兄弟象隊葉丁仁（3.1局），除了葉丁仁是在台南球場之外，另外3人都是在澄清湖棒球場出現控球大爆走。

雄鷹打線持續進擊，6局下靠6支安打串聯攻下7分大局，讓猿隊第2任投手楊彬也留下2局失7分（責失6分）的慘烈成績單。

雄鷹23日才剛對中信兄弟隊打下16分，8天後輪到猿隊成為苦主，此役最終靠12支安打、9次保送灌進13分。

雄鷹由左投江承諺先發6局失1分（無責失），拿下本季第2勝，賽後防禦率再下修為1.52，穩坐防禦率王寶座。