中職／猛獅亮燈！餅總：歸零才是達成目標 羅昂說太早

統一獅隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，賽後正式點亮上半季封王魔術數字Ｍ15，總教練林岳平淡淡說：「加油啊！點燈是點燈，最終還要歸零才是達成目標。」

獅隊由洋投羅昂封鎖悍將打線，以102球完成7局投球，僅被敲3安打、無失分，獲選為單場MVP。加上此役在內，羅昂生涯面對悍將，取得6勝0敗、防禦率1.13的壓倒性數據。

談到對悍將的完美數據，迷信的羅昂臉色一變、就怕說破。他指出，悍將打者很會把球打進場內，此役希望自己可以精簡球數，盡可能拉長局數。

獅隊打線給予的火力支援不算多但剛好夠用，面對悍將洋投羅戈，第4局由郭阜林敲出兩分砲，成為致勝安打。林岳平指出，羅戈的球不是那麼好打，前面一直抓不到節奏，但在70球過後有比較好選，「關鍵是那一顆失投球被郭阜林掌握到。」

獅隊贏球後，點亮上半季封王魔術數字，加上同日猿隊輸球，獅隊亮燈M15，點燃奔向隊史第17座季冠軍的信號彈。

點燈文喊了數周，終於點亮，林岳平說：「點燈只是（封王）機會更高，還是要想辦法搶下每一勝，盡快達成目標。」羅昂也說：「現在談封王還太早，還有很多比賽要打，專注在贏得更多比賽。」