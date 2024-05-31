快訊

台電又道歉了！高雄前金區地下變壓器故障 899戶突停電

中職／燈亮了！羅昂對悍將沒輸過 猛獅季冠軍亮燈M15

中職／猛獅亮燈！餅總：歸零才是達成目標 羅昂說太早

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
郭阜林4局上敲出兩分砲。圖／統一獅隊提供
郭阜林4局上敲出兩分砲。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，賽後正式點亮上半季封王魔術數字Ｍ15，總教練林岳平淡淡說：「加油啊！點燈是點燈，最終還要歸零才是達成目標。」

獅隊由洋投羅昂封鎖悍將打線，以102球完成7局投球，僅被敲3安打、無失分，獲選為單場MVP。加上此役在內，羅昂生涯面對悍將，取得6勝0敗、防禦率1.13的壓倒性數據。

談到對悍將的完美數據，迷信的羅昂臉色一變、就怕說破。他指出，悍將打者很會把球打進場內，此役希望自己可以精簡球數，盡可能拉長局數。

獅隊打線給予的火力支援不算多但剛好夠用，面對悍將洋投羅戈，第4局由郭阜林敲出兩分砲，成為致勝安打。林岳平指出，羅戈的球不是那麼好打，前面一直抓不到節奏，但在70球過後有比較好選，「關鍵是那一顆失投球被郭阜林掌握到。」

獅隊贏球後，點亮上半季封王魔術數字，加上同日猿隊輸球，獅隊亮燈M15，點燃奔向隊史第17座季冠軍的信號彈。

點燈文喊了數周，終於點亮，林岳平說：「點燈只是（封王）機會更高，還是要想辦法搶下每一勝，盡快達成目標。」羅昂也說：「現在談封王還太早，還有很多比賽要打，專注在贏得更多比賽。」

林岳平 郭阜林 魔術

延伸閱讀

中職／真的不一樣 餅總：碰到悍將要大量得分不容易

中職／林安可5月還是0轟 餅總記憶的全壘打還在澄清湖

中職／餅總變餅導 暖心編寫高國慶在最熟悉的一壘告別

中職／不願再多談黃勇傳 林岳平：之前已做很大努力

相關新聞

中職／燈亮了！羅昂對悍將沒輸過 猛獅季冠軍亮燈M15

統一獅隊終於點亮上半季封王魔術數字，洋投羅昂先發7局無失分，郭阜林兩分砲相挺，獅隊終場以3：0擊敗富邦悍將隊，加上同日樂...

中職／猛獅亮燈！餅總：歸零才是達成目標 羅昂說太早

統一獅隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，賽後正式點亮上半季封王魔術數字Ｍ15，總教練林岳平淡淡說：「加油啊！點燈是點燈，最終...

中職／兄弟牛棚終於止血…平野惠一歸功艾士特的執著

前兩場都被逆轉，中信兄弟隊今天改對味全龍隊演出逆轉，以4：3險勝中止3連敗，牛棚終結失血狀態，總教練平野惠一歸功先發投手...

中職／高宇杰2長打狩獵鋼龍 兄弟中止3連敗

中信兄弟捕手高宇杰今天化身鋼龍獵人，對戰2打數都敲出長打，3局下的生涯首支三壘打更製造2分逆轉局面，最終兄弟就以4：3擊...

中職／陳克羿4局8BB寫史上第4例難堪紀錄 澄清湖3次當背景

樂天桃猿隊陳克羿今天成為壞球製造機，面對台鋼雄鷹隊先發4局，出現8次四壞球保送，寫下中職史上第4人的難堪紀錄，而史上4例...

中職／黃仁勳6月1日味全龍主場開球球衣準備好了 背號先保密

味全龍隊今起舉行為期三天的「龍星大樂」主題周，明天輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將現身成為開球嘉賓之一，在訪台地圖中多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。