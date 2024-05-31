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中職／兄弟牛棚終於止血…平野惠一歸功艾士特的執著

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰首戰，中信兄弟派出強投艾士特全力搶勝。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰首戰，中信兄弟派出強投艾士特全力搶勝。記者許正宏／攝影

前兩場都被逆轉，中信兄弟隊今天改對味全龍隊演出逆轉，以4：3險勝中止3連敗，牛棚終結失血狀態，總教練平野惠一歸功先發投手艾士特展現出的執著姿態，「有感染到後援投手，一棒接一棒。」

艾士特今天雖然被敲出9支安打是本季新高，但能控制場面，投完6局失3分，仍是一場優質先發，平野惠一表示：「艾士特可能覺得自己可以更好，但從成績來看，他已經很努力，像他這樣專注的姿態，值得台灣投手學習。」

接手的牛棚李振昌、呂彥青、吳俊偉也都沒掉分，能夠中止連敗局面，平野惠一坦言，前面幾場是可以贏但沒能贏球，今天在小分差的狀況下拿下勝利，「真的是太好了。」

平野惠一也稱讚捕手高宇杰，今天不僅有做好引導投手的工作，打擊也有表現，「尤其是對鋼龍這樣的好投手，能夠敲出2支長打，一直覺得他是好打者，但是作為捕手，要專注在引導、配球上，才會把他排在第9棒。」

中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰首戰，中信兄弟李振昌中繼1局無失分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰首戰，中信兄弟李振昌中繼1局無失分。記者許正宏／攝影

呂彥青 平野惠一 牛棚

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