中職／兄弟牛棚終於止血…平野惠一歸功艾士特的執著

前兩場都被逆轉，中信兄弟隊今天改對味全龍隊演出逆轉，以4：3險勝中止3連敗，牛棚終結失血狀態，總教練平野惠一歸功先發投手艾士特展現出的執著姿態，「有感染到後援投手，一棒接一棒。」

艾士特今天雖然被敲出9支安打是本季新高，但能控制場面，投完6局失3分，仍是一場優質先發，平野惠一表示：「艾士特可能覺得自己可以更好，但從成績來看，他已經很努力，像他這樣專注的姿態，值得台灣投手學習。」

接手的牛棚李振昌、呂彥青、吳俊偉也都沒掉分，能夠中止連敗局面，平野惠一坦言，前面幾場是可以贏但沒能贏球，今天在小分差的狀況下拿下勝利，「真的是太好了。」