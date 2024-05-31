聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／兄弟牛棚終於止血…平野惠一歸功艾士特的執著
前兩場都被逆轉，中信兄弟隊今天改對味全龍隊演出逆轉，以4：3險勝中止3連敗，牛棚終結失血狀態，總教練平野惠一歸功先發投手艾士特展現出的執著姿態，「有感染到後援投手，一棒接一棒。」
艾士特今天雖然被敲出9支安打是本季新高，但能控制場面，投完6局失3分，仍是一場優質先發，平野惠一表示：「艾士特可能覺得自己可以更好，但從成績來看，他已經很努力，像他這樣專注的姿態，值得台灣投手學習。」
接手的牛棚李振昌、呂彥青、吳俊偉也都沒掉分，能夠中止連敗局面，平野惠一坦言，前面幾場是可以贏但沒能贏球，今天在小分差的狀況下拿下勝利，「真的是太好了。」
平野惠一也稱讚捕手高宇杰，今天不僅有做好引導投手的工作，打擊也有表現，「尤其是對鋼龍這樣的好投手，能夠敲出2支長打，一直覺得他是好打者，但是作為捕手，要專注在引導、配球上，才會把他排在第9棒。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言