聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／燈亮了！羅昂對悍將沒輸過 猛獅季冠軍亮燈M15
統一獅隊終於點亮上半季封王魔術數字，洋投羅昂先發7局無失分，郭阜林兩分砲相挺，獅隊終場以3：0擊敗富邦悍將隊，加上同日樂天桃猿隊以2：13不敵台鋼雄鷹隊，獅隊點亮封王魔術數字M15。
悍將今天由羅戈先發4局被敲6安打、失2分，他在4局上耗費9球解決陳傑憲後，被獅隊四棒陳重廷敲出安打，郭阜林在兩出局後補上兩分砲。
第5局林佳緯靠三壘手董子恩的傳球失誤上壘，悍將也在此時決定換下用球數已達94球的羅戈，張瑞麟接手先牽制抓到第一個出局數，但連續3打席投出四死球保送，林安可補上高飛犧牲打，攻下獅隊的第3分。
羅昂以102球完成7局投球，僅被敲3安打、無失分，獲選為單場MVP。羅昂生涯面對悍將，取得6勝0敗、防禦率1.13的壓倒性數據。
獅隊贏球後，點亮上半季封王魔術數字，加上同日猿隊輸球，獅隊亮燈M15，點燃奔向隊史第17座季冠軍的信號彈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言