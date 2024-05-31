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中職／燈亮了！羅昂對悍將沒輸過 猛獅季冠軍亮燈M15

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中職／燈亮了！羅昂對悍將沒輸過 猛獅季冠軍亮燈M15

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
羅昂先發7局無失分。圖／統一獅隊提供
羅昂先發7局無失分。圖／統一獅隊提供

統一獅隊終於點亮上半季封王魔術數字，洋投羅昂先發7局無失分，郭阜林兩分砲相挺，獅隊終場以3：0擊敗富邦悍將隊，加上同日樂天桃猿隊以2：13不敵台鋼雄鷹隊，獅隊點亮封王魔術數字M15。

悍將今天由羅戈先發4局被敲6安打、失2分，他在4局上耗費9球解決陳傑憲後，被獅隊四棒陳重廷敲出安打，郭阜林在兩出局後補上兩分砲。

第5局林佳緯靠三壘手董子恩的傳球失誤上壘，悍將也在此時決定換下用球數已達94球的羅戈，張瑞麟接手先牽制抓到第一個出局數，但連續3打席投出四死球保送，林安可補上高飛犧牲打，攻下獅隊的第3分。

羅昂以102球完成7局投球，僅被敲3安打、無失分，獲選為單場MVP。羅昂生涯面對悍將，取得6勝0敗、防禦率1.13的壓倒性數據。

獅隊贏球後，點亮上半季封王魔術數字，加上同日猿隊輸球，獅隊亮燈M15，點燃奔向隊史第17座季冠軍的信號彈。

郭阜林4局上敲出兩分砲。圖／統一獅隊提供
郭阜林4局上敲出兩分砲。圖／統一獅隊提供

郭阜林 魔術

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