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中職／高宇杰2長打狩獵鋼龍 兄弟中止3連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊，中信兄弟隊高宇杰敲出三壘安打。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊，中信兄弟隊高宇杰敲出三壘安打。記者許正宏／攝影

中信兄弟捕手高宇杰今天化身鋼龍獵人，對戰2打數都敲出長打，3局下的生涯首支三壘打更製造2分逆轉局面，最終兄弟就以4：3擊敗味全龍隊，在台北大巨蛋1萬6156名觀眾面前中止3連敗。

兄弟今天在3局下面對1分落後，高宇杰在1出局、二壘有人時，敲出中外野深遠飛球，外野手郭天信飛撲沒接到，讓高宇杰跑出人生第一支三壘安打，一棒追平比數外，也靠岳政華的安打跑回超前分。

接著兄弟又靠許基宏、曾頌恩兩支安打，在2出局後攻佔一、三壘，張志豪的適時二壘安打敲回2分擴大領先。

高宇杰在7局上的二壘安打將鋼龍打退場，鋼龍總計先發6.2局，雖有8次三振，但也被敲8支安打，丟掉4分都是責失，防禦率上升到3.49。

高宇杰今天2打數2安打，另有1次四壞保送上壘，今天賽前生涯對戰鋼龍的打擊率是3成43，今天之後上升到3成78，對這位去年MVP頗有心得。

兄弟先發投手艾士特則是在1局下就被連敲3支安打，形成無人出局滿壘，但龍隊僅靠拿莫．伊漾的雙殺得到1分，6局下則是郭天信、劉基鴻兩支安打無人出局攻佔二、三壘，拿莫．伊漾滾地推進、陳品捷各攻下1分。

不過艾士特投完6局下莊，被敲出9支安打是本季最多，但僅丟掉3分，仍是一場優質先發，另有5次三振、沒有四壞保送。

中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊，中信兄弟隊高宇杰敲出三壘安打後回來得分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊，中信兄弟隊高宇杰敲出三壘安打後回來得分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰首戰，中信兄弟派出強投艾士特全力搶勝。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰首戰，中信兄弟派出強投艾士特全力搶勝。記者許正宏／攝影

鋼龍 高宇杰

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