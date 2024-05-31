中職／陳克羿4局8BB寫史上第4例難堪紀錄 澄清湖3次當背景

樂天桃猿隊陳克羿今天成為壞球製造機，面對台鋼雄鷹隊先發4局，出現8次四壞球保送，寫下中職史上第4人的難堪紀錄，而史上4例就有3例出現在澄清湖棒球場。

陳克羿首局的投球因王柏融的雙殺打只面對3人次，卻從第2局開始壞球連發，單局4次四壞球保送，在滿壘時保送陳文杰，讓雄鷹該局沒有安打就攻下分數。

陳克羿第4局又是連續保送釀禍，以3保送開局，陳文杰滿壘敲安送回1分，兩出局後面對王柏融又投出保送送分，張肇元補上安打挹注2分打點。

陳克羿最終先發4局共用79球，有36球好球、43球壞球，被敲4安打、8次保送、丟掉5分。

猿隊在3局下攻下1分，是因雄鷹中外野手陳文杰的接球失誤而開啟猿隊攻勢，陳晨威補上安打建功，陳克羿4局投完帶著1：5落後退場。

中職過去在4局以內的最多四壞球保送紀錄就是8次，出現3次，分別是2017年8月3日Lamigo桃猿隊王溢正（3.2局）、2009年9月9日兄弟象隊李濠任（3.2）、2009年6月28日兄弟象隊葉丁仁（3.1局），除了葉丁仁是在台南球場之外，另外3人都是在澄清湖棒球場出現控球大爆走。