中職／徐若熙重返大巨蛋 對投手優勢沒感覺

味全龍隊「龍之子」徐若熙將在周日重回一軍先發登板，復出第一場就是在開幕戰登板的台北大巨蛋，徐若熙對於大巨蛋的投手優勢體會不深，但不用擔心今天天氣如何，心情確實比較輕鬆。

台北大巨蛋中外野最遠處一樣式400呎，但由於左右外野的全壘打牆335呎，距離較一般遠，一般認為對打者不利，再加上外野若開啟空調還有下壓風勢，都是不易開轟的元素，目前在大巨蛋10場比賽誕生6轟，扣掉大巨蛋的比賽場均是0.86轟。

徐若熙認為，是否容易被轟出去不是自己會去想的重點，重點還是在跟打者對決，今年自己也更專注在如何投出品質好的球，「能夠讓對手不好打比較重要。」

徐若熙開幕戰留下5局無失分、5K的成績，寫下台北大巨蛋史上第一勝紀錄，徐若熙表示：「整體來說，在這邊投球是滿舒適的，不會想說今天會不會下雨？雨勢、風勢怎麼樣？」

徐若熙前場先發後手臂疲勞，因此下二軍休息，總教練葉君璋日前指出，原本就有計畫讓徐若熙下二軍休息，疲勞狀況其實兩天就緩解，徐若熙今天也說：「其實滿快就沒事，訓練上也都沒有問題。」