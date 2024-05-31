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中職／曾頌恩腿傷隔天說OK 平野疑惑：恢復力也太強

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
曾頌恩。中信兄弟提供
曾頌恩。中信兄弟提供

中信兄弟隊曾頌恩昨天在9局下敲出內野安打後，因為腿部不適退場，但今天可以正常出賽，總教練平野惠一疑惑「恢復能力真強啊」，也以「平成鐵人」金本知憲為例，認為選手還是要理解疼痛的底線到底在哪裡。

被問到曾頌恩的狀況時，平野惠一回報沒有問題，但也表達自己的疑惑，「我是有2個想法啦，一個是他是不是想退場才說不OK？還是他的恢復能力真的異於常人呢？想問大家怎麼看。」

平野惠一指出，選手對於自己疼痛程度是否能夠出賽的底線，應該要更加明確，「了解自己的極限值，才能成為抗壓更好的選手，這方面是有很多眉眉角角的。」

兄弟正好在6月15日要邀請「平成鐵人」金本知憲擔任開球嘉賓，金本球員時期就曾以連續出賽締造紀錄，平野惠一說：「確實，他是骨折也要上場的那種選手。」

平野惠一更透露，兩人當隊友時，有一次自己腿部拉傷導致內出血嚴重，但聽到金本詢問：「還好嗎？」立刻說：「沒問題！」後來金本將一台價值好幾千萬日圓的治療器材放在平野的位置上，平野說：「這就像是告訴我，好好治療，然後上場去比賽。」

16日開球的糸井嘉男也是以「筋肉超人」為名，平野惠一表示，糸井也非常照顧自己的身體，隨時準備好要上場比賽。

平野惠一 曾頌恩 糸井嘉男

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