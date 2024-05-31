中職／林安可5月還是0轟 餅總記憶的全壘打還在澄清湖

統一獅隊開季狂奔的腳步，近期開始慢了下來，在總教練林岳平眼中，這才是正常，「坦白講，如果我們一直保持在開季的狀況，才是怎麼了。」主砲林安可5月至今0轟，林岳平也說不記得多久沒看林安可開砲，「只知道，記憶的全壘打還在澄清湖。」

獅隊前一場以3：5輸給樂天桃猿隊，林安可從5月10日起長打消失，該役在第5局的二壘打，是他20天來第一支長打。至於林安可前一轟，更要追溯到4月30日在澄清湖棒球場的雙響砲，5月還是0轟，他過去單月留下0轟的最多打席為2019年9月48打席，本月目前已打79打席。

林岳平表示，「我不知道確切時間，但記憶的全壘打還在澄清湖。」但他也提到，林安可的全壘打停產了那麼久，他還是第一，代表不是他不好，而是之前特別好，「不可能永遠在高峰，現在稍微下來，期待他趕快再調整上來，確實上半季也到後段了，還是希望藉由他的能力在最後這段打出更好的成績。」

獅隊從5月10日起的戰績5勝8敗，在同期間6隊墊底，談到球隊近況，林岳平認為其實沒有差很多、穩定性還是在，只是比起季初的狀況，大家會覺得下滑，「球隊這兩周打起來不是不好，只是我們前兩、三周是特別好，比較起來大家會覺得我們低潮，如果我們一直保持在開季的狀況，才是怎麼了。」