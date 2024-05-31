中職／王建民點出魏碩成6四死關鍵 徐基麟歸隊暫難評估

中信兄弟隊魏碩成昨天先發2.2局投出4次四壞、2次觸身球，丟掉6分，投手教練王建民指出，原因在指叉球的控制力上，而日前下二軍的徐基麟因手臂仍無力，目前復出時間還比較難評估。

兄弟近兩戰本土投手崩盤，合計12局丟掉12分，昨天更是單場出現11次四死球，其中4顆觸身球也差1次就追平史上單隊單場最多紀錄。

王建民表示，主要是投手們太過要求，想要投到邊邊角角，導致四死球的數量偏多，其中魏碩成則是在沒搶到好球數下，想要以指叉球爭取，但反而結果不如預期。

魏碩成今年在一軍已經先發出賽8場、投39局，兩項數據都是生涯新高，王建民指出，魏碩成過去一軍加上二軍也有過單季累積更多局數的經驗，不擔心遇到撞牆期。

至於今年開季表現不錯的本土先發投手徐基麟在5月10日最後一次先發後，16日下二軍，接下來就無出賽紀錄，王建民表示：「基麟下二軍主要是疲勞累積，而目前手也還是有些沒力，所以比較難去評估。」