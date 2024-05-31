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中職／兄弟土投「自滅」 教頭平野：沒時間玩樂

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟本土投手魏碩成，昨天面對富邦悍將失6分。中信兄弟提供
中信兄弟本土投手魏碩成，昨天面對富邦悍將失6分。中信兄弟提供

中信兄弟隊最近兩場比賽本土投手崩盤，合計12局丟掉12分，總教練平野惠一直言，不少是投手自己投倒自己的「自滅」狀況，希望球員更有魄力，「上去就是要拚，這是最低限度。」

兄弟近期吞下3連敗，最近兩場都被富邦悍將隊逆轉，29日是牛棚在最後2局放火，30日則是先發就用光5分領先，平野惠一表示：「身為投手站在投手丘上，保持姿態很重要，不能被打之後就不知所措，要能夠改善自信，教練是相信他才讓他上場。」

投手丘上保持自信對平野惠一來說是最低限度，「再來才是思考要用什麼球去搶好球、什麼球讓對方打成界外、什麼球能從好球帶掉到壞球，什麼是決勝球，不然很容易投倒自己。」

平野惠一更指出，棒球運動很罕見的，是由守方去主導節奏，「這項運動，投手是有優勢的，要能夠克服不安、恐懼感，沒有時間在那邊玩樂，要更認真在棒球上面。」對於近期投手表現，平野惠一給出這樣的建言。

平野惠一 棒球 牛棚

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